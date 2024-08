The Plucky Squire heeft eindelijk een releasedatum

De langverwachte schattige game met de naam The Plucky Squire heeft na al deze tijd een release datum gekregen. Vanaf volgende maand, 17 september, is de game digitaal verkrijgbaar op PC, PlayStation 5, Xbox Series consoles en de Nintendo Switch. De game is zelfs gratis speelbaar vanaf de lanceerdatum.

In The Plucky Squire ontdekken jij en je vrienden, personages uit een leesboek vol avonturen de 3D-wereld die zich buiten het boek afspeelt. Zodra de schurk in het boek door heeft dat hij de slechterik is en er achter komt dat hij in traditionele wijze wordt verslagen door de helden, besluit hij het verhaal voor eens en altijd op zijn kop te zetten. Door, letterlijk alles uit het boek te schoppen en de wijde wereld in te toveren.

In deze charismatische game treden we door 3D en 2D gebieden op zoek naar de antwoorden die we zoeken. Waar we bladzijdes omslaan in een 2D verhaal, of over de tafel lopen in de echte 3D wereld, combineren we de krachten van beide omgevingen om de vijand te slim af te zijn en om puzzels op te lossen. Weet je nog niet hoe dit er ongeveer uit komt te zien, of weet je het wel, maar wil je de nieuwe release datum trailer zien? Dat kan! Deze hebben we hier beneden even voor je opgezocht.

Speel The Plucky Squire gratis!

Wil jij gratis aan de slag met The Plucky Squire? Dat kan, als je een actief PlayStation Plus abonnement hebt. PlayStation Plus spelers mogen geheel kosteloos vanaf 17 september aan de slag met de game op de PlayStation 5. Het is nog niet bekend of de game ook naar Microsoft Game Pass komt.

Ga jij er mee aan de slag?