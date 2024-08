Genshin Impact komt naar Xbox!

Na jarenlang wachten komt Genshin Impact dan eindelijk naar de Xbox platformen. Helaas nog geen Nintendo Switch ondersteuning, dat zal nog heel lang duren. Wel kunnen ook Xbox gamers eindelijk meespelen.

Over precies één week kunnen we de eerste stappen zetten in Natlan, het nieuwste continent in Genshin Impact. Niet alleen een nieuw continent maar ook mogelijk nieuwe spelers, de game komt namelijk ook eindelijk naar Xbox! De game heeft al sinds launch Xbox controller support op PC maar de game is nooit beschikbaar geworden tot nu.

Ook heeft Hoyoverse een nieuwe trailer laten zien van Genshin Impact, zo worden we nog even warm gemaakt voordat we zelf aan de slag kunnen!

Genshin Impact update 6.0 brengt veel met zich mee

Naast een nieuw continent krijgt de game ook een flink aantal Quality of Life updates. Zo is er recent al een aanpassing gekomen aan de Resin cap. Patch 6.0 zal echter veel meer nieuwe updates brengen aan dingen zoals het Wish-systeem, daily quests en combat updates.

Het verhaal van Genshin zal voortzetten met dit keer Mavuika en de Fatui harbinger Capitano. Uit alle trailers lijkt het erop dat we te maken gaan hebben met een contest die zich zal plaatsvinden in Natlan. Ook zitten er nieuwe en mysterieuze verhalen verstopt diep onder het continent en aan jouw om uit te zoeken.

Is dit ook de patch waarin we nieuwe informatie gaan krijgen rondom jouw broertje/zusje in samenwerking met Deinsleif of gaat het verhaal een totaal andere wending aannemen?

Check ook onze andere gamescom artikelen, zoals de nieuwe Dying Light: The Beast!