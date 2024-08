Goat Simulator Remastered aangekondigd met vetste trailer ooit

In een wereld van remasters en remakes die enorm floppen, kunnen er maar een handjevol goed gedaan worden. Ontwikkelaar Coffee Stain verteld op een enorm grappige manier dat jij hun kan vertrouwen met de remake die zij aan gaan kondigen. Aan het einde van de trailer komen we erachter dat dit gaat over een remake van de eerste Goat Simulator!

Alhoewel een remaster van Goat Simulator niet per direct klinkt als een uniek en creatief iets, is de trailer die de remaster aankondigt dat zeker weten wel. Het voelt als kijken naar Samsung die Apple afkraakt in de reclame van hun nieuwste telefoon, maar dan met remastered games. We zien een prison ward lopen langs een boel cellen, waar we geflopte remasters of grappige aspecten uit remasters kunnen zien. Zo wordt er zelfs de spot gedreven met de regen in de GTA Trilogy en de eindeloze uitgaves van Skyrim. Onze redactie heeft krom gelegen om de luchtige spot die Coffee Stain drijft met de huidige staat van de industrie. Daadwerkelijk een stukje kunst om zo’n trailer uit te brengen, en nog gedurfd ook! De game werd aangekondigd tijdens de Gamescom Opening Night Live, check ‘m hier!

Wat maakte Goat Simulator zo speciaal?

Wat Goat Simulator onderscheidt, is het gebrek aan traditionele doelen of missies. In plaats daarvan worden spelers aangemoedigd om creatief en chaotisch te zijn, waarbij de physics-engine van het spel zorgt voor onverwachte en vaak hilarische uitkomsten. De game werd een cultfavoriet, vooral dankzij zijn grappige gameplay en de vrijheid die het biedt om te experimenteren.

Hoewel Goat Simulator aanvankelijk werd gelanceerd als een parodie op andere simulatiegames, groeide het uit tot een onverwachte hit, met verschillende uitbreidingen en vervolgversies die de absurditeit en het plezier verder uitbreidden. De game begon als een grap tijdens een interne game avond, maar werd al snel omgezet in een volwaardige release vanwege de enthousiaste reacties op een vroege trailer.

Waar wij vorig jaar nog Goat Simulator 3 mochten checken op Gamescom, gaan we er zeker voor om te kijken of we nog eens kunnen lachen met de ontwikkelaars bij Coffee Stain! Kijk jij uit naar een remaster van Goat Simulator? Laat het ons zeker even weten!