Meer Little Nightmares 3 beelden getoond

Little Nightmares 3 duikt een aantal trailers na Reanimal op tijdens de Gamescom Opening Night Live. Suoermassive Games neemt het stokje van Tarsier Studios over wat betreft Little Nightmares. Check de nieuwe korte gameplay demo hier beneden.

Little Nightmares 3 laat een nieuwe glimp zien van het duo die we gaan zien in de nieuwe Little Nightmares game van een nieuwe ontwikkelaar. Nog steeds een horror game, nog steeds dezelfde stijl, maar een hele andere ontwikkelaar. Dit maal van de makers van Until Dawn. Terwijl Tarsier Studios zich onder de paraplu van THQ Nordic waagt aan een hele nieuwe game. Reanimal.

Tijdens Gamescom zijn we uitgenodigd door Bandai Namco om de nieuwe game van Supermassive te zien. Na afloop van het evenement gaan we hier dan ook alles over vertellen. De game verschijnt in 2025 voor PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 en PlayStation 4.