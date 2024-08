Reanimal volledig onthuld tijdens Gamescom Opening Night Live

De nieuwe game van de makers van Little Nightmares 1 én Little Nightmares 2 onthullen hun nieuwe horror-game in een zelfde soort stijl tijdens de Gamescom Opening Night Live van augustus 2024. Reanimal is de naam en lijkt een typische spirituele opvolger te zijn.

Don’t change a winning formula zeggen ze wel eens. Dat geldt zeker voor Tarsier Studios, die vlak voor Gamescom een teaser deelde over hun nieuwe game. Vandaag werd deze volledig onthuld tijdens de Gamescom Opening Night Live. Nu Tarsier niet meer voor Bandai Namco ontwikkelt, maar voor THQ Nordic, lijken ze afstand te nemen van hun Little Nightmares game en laten ze een nieuwe studio bij Bandai de franchise overnemen.

Voor Tarsier ligt een samenwerking met THQ Nordic in het verschiet met een hele nieuwe horrorgame genaamd Reanimal. De game verschijnt binnenkort op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is nog geen releasedatum bevestigd. De game is solo speelbaar, maar ook in local en multiplayer co-op.

Meer over deze nieuwe game? Check dan de officiële website, of wacht tot het weekend! Want aanstaande vrijdag gaan wij de game voor je checken op Gamescom. Na afloop van het evenement vertellen wij je alles wat we er over hebben kunnen leren.

