Secret Level, een serie over games verschijnt in december

‘It’s been awfully quiet since Ready Player One’ is nu een quote die je niet meer snel zal horen. Prime Video kondigt, samen met het creative team achter Love, Death & Robots, een volledig nieuwe serie aan tijdens Gamescom Opening Night Live. Dit onder de naam: Secret Level.

Secret Level is een passie project, dat zag je ook wel aan de emotie die de aankondiger kreeg tijdens het revealen van de trailer. Het is een animatie serie met een enorm hoog budget. Deze serie krijgt 15 afleveringen, allemaal gebaseerd op andere games of personages. Als je ook maar een beetje de Love, Death & Robots serie kent, dan weet je dat het een groot creatief meesterwerk kan worden. Laten we hopen dat gaming serie weer een win krijgen. Tim Miller van Blur Studio en Dave Wilson hebben de serie ontwikkeld met Prime Studios.

Games die we onder andere kunnen verwachten in het eerste seizoen van Secret Level:

● Armored Core

● Concord

● Crossfire

● Dungeons & Dragons

● Exodus

● Honor of Kings

● Mega Man

● New World: Aeternum

● PAC-MAN

● PlayStation (Highlighting various PlayStation Studios beloved entities)

● Sifu

● Spelunky

● The Outer Worlds

● Unreal Tournament

● Warhammer 40,000

Of de serie daadwerkelijk een succes, gaan we merken vanaf 10 december 2024. Kijk jij uit naar de serie, na het zien van de trailer? Laat het ons zeker weten!