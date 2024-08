Starfield: Shattered Space krijgt een buggy, en een releasedate

Dat Starfield een controversiële game is moge duidelijk zijn, een van de grootste kritiekpunten was het feit dat je op planeten alleen met je jetpack je kon voortbewegen, na veel kritiek van de fans is daar dan eindelijk een nieuwe manier van traversal!

Daar is die dan de Mako! Ow… uhm ik bedoel de buggy voor Starfield. Deze mako achtige buggy krijgt de naam REV-8 en beloofd de traversal van de vele planeten toch net wat sneller, en hopelijk ook leuker te maken. In de trailer zien we onze grote vriend de robot Vasco in ieder geval alle kanten op geschud worden. De Buggy is vanaf nu gratis te downloaden.

De REV-8 in Starfield: Shattered Space

Deze buggy zal je de mogelijkheid geven tot driften, boosten over grote gaten en hopelijk de gameplay net wat leuker maken, maar het allerbeste is dat de Buggy ook gebruikt kan gaan worden in de aankomende expansion Starfield: Shattered Space die op 30 september 2024 uit zal komen!

