The First Berserker: Khazan verschijnt begin 2025

The First Berserker: Khazan krijgt een beta van 11 tot en met 20 oktober. Ook kan je de game spelen op Gamescom, hal 9 om precies te zijn. Maar, alsof dat nog niet genoeg is komt de game ook nog eens begin volgend jaar uit!

The First Berserker: Khazan is een ‘hardcore’ action game. Een game die vooral draait om uitdagende boss fights, een verhaal omtrent Khazan uit het Dungeon & Fighters universum en dat in een 3D Cel Animation pakketje.

”In the 89th year of the Pell Los Empire,

the Great General Khazan was framed for treason and banished to the snowy mountains.

After narrowly escaping death,

he sets forth on his long journey of revenge.

He was once celebrated as the hero who saved the empire from the fearsome Berserk Dragon.

However, the jealousy of those around him brought about his demise.

Falsely branded a traitor and mercilessly tortured,

he was exiled to the snowy mountains with severed tendons in both arms.”