Gamescom 2024: Preview Dimensionals

Wij zijn deze week weer aanwezig op de Gamescom en dat betekent games, games en nog eens games. Maar ook kun jij veel previews en content van ons gaan verwachten. In dit artikel gaan we het hebben over misschien wel de verrassing van de show al, Dimensionals.

Het mooie aan Gamescom is dat je heel veel verschillende games te zien gaat krijgen en gaat spelen. Games waar je misschien eerder nog niet zoveel over had gehoord, maar die een erg positieve impressie achterlaat. Dimensionals is dat voor ons geweest op de eerste dag van Gamescom!

Mino Games

Mino Games is de maker van Dimensionals, maar dit is niet hun eerste game. In 2011 is het bedrijf opgericht door Joshua Buckley en Sasha Mackinnon en in 2012 brengen zij hun eerste game uit MinoMonsters. Een game met meer dan tien miljoen downloads in zijn eerste jaar op de iPhone. Wanneer je de link hierboven volgt, zie je nog de andere games waar het bedrijf aan heeft gewerkt. Wat hier terugkomt is de art style, iets dat ook in de aankomende game weer centraal staat.

Dimensionals

Dan gaan we naar de game van de dag, Dimensionals. Deze game is op een grootse manier neergezet. Je hebt een verhaallijn met verschillende karakters en bouwt een team met power ups op. Deze power ups kan je kopen, vrijspelen en ook later upgraden. Tijdens het spelen van de demo maakte ondergetekende een cruciale fout door al zijn attack opties op maar een enkel karakter te zetten. Toen dit karakter dood ging waren er dus geen mogelijkheden meer om de vijand te verslaan. Wij hebben een preview van de game opgenomen welk je hieronder kan bekijken en op een later moment spreken wij zelfs met Sasha Mackinnon over de game en waarom die zo speciaal is voor het team.

Art, gameplay. Het klopt gewoon!

Het mooie aan de demo en alles eromheen is dat het allemaal lijkt te kloppen en je vooral voelt dat er veel talentvolle mensen aan de game werken. De comic boekachtige setting wordt goed neergezet en de art, zou zeker niet misstaan in zijn eigen cartoon. De kracht van de game is dan ook de karakters, cutscenes die voice acting hebben zijn mooi weergegeven en ook de muziek tilt dit alles naar een hoger niveau.

Strategie

Strategie is enorm belangrijk in deze game. Waar je eerder al kon lezen dat je echt moet nadenken over de powers die je geeft aan de karakters en wat je moet upgraden maakt dat we de demo niet met succes konden afronden. Dit is een goed iets want dat betekent dat de game niet te moeilijk is! Naarmate de game vordert begin je echt keuzes te maken en combo’s uit te voeren met de powers die jij aan de karakters hebt gegeven. Ga je gelijk aanvallen of ga je toch wat extra beurten voorbereiden om zo een nog grotere damage te doen? De game geeft je genoeg keus en speelstijlen om dit alles mogelijk te maken.

In de preview is de positieve toon al gelijk gezet en kan je hieronder bekijken. En ow ja, kijk ook vooral even op hun website om de ontzettend mooie art van de game te bekijken en de verschillende karakters die je straks in de game kan gaan vinden. Ook staat er een FAQ met onder ander welke game modes er gaan komen en nog veel meer.

Bekijk ook onze video preview!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door intheGame (@inthegamenl)



♬ origineel geluid – intheGame.nl

Dimensionals krijgt volgende week een nieuwe beta test en is al op Steam toe te voegen aan jouw verlanglijstje. De game gaat op een later moment ook naar andere platforms uitkomen. Heb jij ook zin in Dimensionals? Laat het ons weten!