Gamescom 2024: Gaming on-the-go met CRKD

De nieuwe peripherals van CRKD, (CRACKED, hun volledige naam), hebben grote kans om van jou een controller hoarder te maken. Op gamescom hebben wij een leuke briefing gehad van de nieuwe speeltjes die zij klaar hadden staan.

Dankzij onze collega’s bij Overload PR hebben wij op Gamescom 2024 een kijkje mogen nemen in het repertoire van CRKD, in de volksmond CRACKED. Het bedrijf staat bekend om hun unieke controllers die het gamen niet alleen makkelijk máár ook comfortabeler maken. Van mini controllers tot het omtoveren van je Switch naar een SteamDeck look-a-like met dock functies. Bij CKRD kan het allemaal met ook nog een zeer indrukwekkende kwaliteit!

CRKD lanceert ATOM tijdens gamescom

Altijd al willen gamen on the go, dat wordt nu nog makkelijker gemaakt met de ATOM mini controllers. Deze controllers zijn klein, maar dan ook echt heel klein!

Pak je sleutelbos er maar bij en hang de ATOM er maar aan. Dit item wordt dan ook echt verkocht als een keychain-controller, beter kun je het niet omschrijven! Beschikbaar met een prijs van €24,99 kun jij al je favoriete games nog makkelijker spelen.

Deze kleine controllers zijn echter geen gimmick of fidgettoy, verre van zelfs! Met een batterijduur van maar liefst 10 uur aan speelplezier kun jij die lange trein- of autorit makkelijk doorkomen. Koppel hem gemakkelijk aan je platform naar keuze, zoals je telefoon of je Switch en speel erop los; alleen of met je vrienden.

Opladen doe je gemakkelijk dankzij de USB-C poort die het apparaatje bevat. Zo kun je de ATOM vrijwel overal opladen in een mum van tijd. Dankzij de optie om door verschillende controller layouts te bladeren, kun je zelfs games spelen die normaal gebruik maken van een analog stick. Bijna elke game is dus vrijwel speelbaar met een aantal uitzonderingen natuurlijk.

De CRKD ATOM is niet bedoeld om je echte full-size controller te vervangen maar meer bedoeld om gamen onderweg makkelijker te maken of zelfs als noodoplossing. Game je vaak op je telefoon of vergeet je vaker je joycons, dan is dit de perfecte oplossing!

De controller heeft een klassieke layout zoals we die kennen van de NES maar dan met extra schouderknoppen. Ook komt deze keychain controller in meerdere kleuren die bijna allemaal een homage maken naar oudere consoles, zoals de Gameboy Color maar ook de SNES en Nintendo 64. Een retro gevoel maar toch met een moderne twist.

Nitro Deck+ ook van de partij

CRKD heeft de nagel wel goed op z’n kop weten te raken met de Nitro Deck+, in mijn opinie is dit wel een van de beste accessoires die je moet hebben voor jouw Nintendo Switch of het OLED model.

Zoals je het misschien aan de titel af kan lezen kun jij je Switch omtoveren tot een SteamDeck look-a-like. Je kunt jouw console heel makkelijk in deze handheld deck schuiven en direct een totaal nieuwe Switch ervaring beleven die je nog nooit gehad hebt. Zo verbindt de Nitro Deck+ direct via USB-C met jouw console waardoor je geen input lag zal hebben bij het spelen van games.

De simpele joycons kun je misschien nog bewaren maar voor de singleplayer liefhebber is dit een must-have, vooral als je veel in handheld mode speelt. Dankzij de grips aan de achterkant van de deck wordt handheld gaming een stuk plezanter. Als dat nog niet genoeg is, bevat de controller ook maar liefst 6 programmeerbare knoppen; zowel enkele keystrokes als macro’s (knoppen combinatie/sequentie) worden ondersteunt.

Stick drift is ook verleden tijd dankzij de ingebouwde Hall Effect thumbsticks. Deze werken op magneet in plaats van je standaard potentiometer die na uren gebruik slijtage kan vertonen. Ook worden de ZR én ZL buttons omgetoverd tot triggers die ook nog eens aangepast kunnen worden naar jouw wensen, eveneens als de uitwisselbare thumbstick tops.

Dit product is al te verkrijgen vanaf eind juni 2024 via de website van CRKD zelf voor een prijs van €79,99.

Impressie

Voor ons hebben deze twee besturingsmethoden wel echt een vuurtje wakker gemaakt bij ons om misschien toch maar weer eens onze Nintendo Switches op te pakken. De verschillende kleuren van beide controllers zorgen ervoor dat iedereen z’n eigen personaliteit kan laten zien.

Zo heeft CRKD laten zien dat gamen on-the-go toch wel leuk kan zijn, zowel met de ATOM eveneens als met de comfortabele Nitro Deck+.

Daarbij weet CRKD ook onze verzamelaarsharten te strelen met een eigen verzamel app. Elk product van CRKD, van de ATOM tot de Nitro Deck is voorzien van een NFC chip die je kunt paren met je telefoon om je product toe te voegen aan je digitale collectie. Hier zie je dan verschillende meta data over je product zoals de kleur, type, maar ook het nummer en kan je opscheppen met bijvoorbeeld de aller eerste ATOM controller, als je geluk hebt!