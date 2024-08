Een bezoek aan Lexip op Gamescom 2024

Lexip, of Pixel als je het omdraait, is een Franse gaming-accessoire maker. En, Lexip is niet het duizendste bedrijf dat dit doet. Na een bezoekje op Gamescom zijn Joel en ondergetekende erachter gekomen dat zij iets heel speciaals in handen hebben: Innovatie en design!

Lexip heeft in het verleden al verscheidene toffe licensed accessoires uitgebracht waaronder Naruto headsets en controllers, Assassin’s Creed: Mirage controllers en nog veel meer. Ook brengen zij eigen branded artikelen uit. Lexip innoveert op een aantal toffe manieren en brengt ook nog eens een toffe samenwerking uit met Ubisoft! Wij spraken met Dave, deze lange en vooral enthousiaste kerel gaf ons misschien wel het leukste gesprek op heel Gamescom. Een boel gelachen, een boel gezien en daar vertellen we jullie graag meer over!

Assassin’s Creed: Shadows x Lexip

Binnenkort kunnen we genieten van Ubisoft’s nieuwste Assassin’s Creed titel en het struinde Lexip dan ook niet om hier een toffe licensed collectie voor aan te kondigen. Deze collectie is te pre-orderen vanaf 7 september 2024 en zal kort daarna verschijnen. Lexip heeft voor deze collectie een hoog budget nodig gehad en is op Kickstarter een peiling gaan doen. Met een doel van 10k, kwamen zij uit op een 110k aan donaties. Dat laat zien dat mensen enorm enthousiast werden van het idee van zo’n collectie. Gebruikers van Lexip producten weten dan natuurlijk ook dat innovatie ook hier te pas komt. Zo brengt Lexip hun innovatieve muis design op tafel, met een kleine axis joystick aan de zijkant, die zeer zeker zal werken bij een boel games. Daarnaast brengen zij een speciale headset, controller, desk mat en toetsenbord uit! Onze Joel heeft wat toffe foto’s gemaakt, dus check die hier!

Een vliegtuig landen met je muis? Dat kan!

Geen nieuw product van Lexip maar wel eentje die wij nog niet kenden. Het merk is namelijk nog aan het lokaliseren in Nederland, dus opzich niet gek. Maar de PU94 is een bijzondere muis, het is namelijk de eerste (en beste) 3D muis die tot nog toe uit is gebracht. Het won een boel prijzen, kreeg een boel prees en wij konden hem even aanvoelen om jou te vertellen dat dit echt heel bijzonder is. Als iemand die wel eens met Blender 3D werkt, is zo’n muis enorm tof. Door de joystick aan de zijkant en de ‘hydraulics’ die in de muis zelf zitten, kan jij jouw muis volledig rondbewegen. In een 3D programma zou dat betekenen dat je de volledige axis kan draaien met alleen je muis. Daarnaast hebben we ons door Dave laten vertellen dat je een vliegtuig in Microsoft Flight Simulator kan landen met deze muis. Ook zullen er steeds meer games komen waarin deze wordt ondersteund.

Over die Naruto collectie

Sasuke, Madara en Kakashi zijn 3 geliefde personages binnen de Naruto franchise. Lexip kon het niet laten om hier op in te spelen. Zo brachten zij een tijd terug hier een volledige collectie voor uit. En alhoewel het Franse publiek de collectie al kent, hebben wij speciaal voor jou foto’s genomen zodat jij kan kijken of je het net zo tof vindt! De collectie bestaat uit een muismat, headset, controller en muis! Lexip is druk bezig met uitbreiden qua regio en wij staan hoog op die lijst, dus wij kijken er enorm naar uit om aan aantal van deze producten in jullie handen te zien!