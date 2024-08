Gamescom 2024: NZXT

NZXT, een merk die velen kennen vooral diegene die wel eens gesleuteld heeft aan zijn PC of denkt om z’n eigen computer te bouwen. Top kwaliteit producten met een sleak design en optimale prestaties.

Als je aan gamescom denkt, denk je voornamelijk aan games. Buiten games zijn er ook genoeg andere bedrijven die dingen aanbieden zoals fysieke kaartspellen, collectibles en meer.

Één van deze bedrijven was computer gigant NZXT, zij hadden dit jaar twee nieuwe producten meegenomen; de H5 Flow en de nieuwe Kraken Elite V2. Natuurlijk heb ik deze even gecheckt om te kijken wat zij klaar hadden liggen.

NZXT brengt de nieuwe Kraken Elite

Het eerste product waar NZXT trots op mag zijn, is hun nieuwe waterkoeler de Kraken Elite.

Deze populaire waterkoeler is al heel bekend en geliefd bij de community. Met de nieuwe iteratie, de Kraken Elite V2, komen er nieuwe features bij kijken maar ook meer performance.

Dankzij het grotere oppervlak van het koperen vlak wat contact maakt met je CPU, kan hitte zich beter verspreiden. Ook is de pomp aangepast om de koelvloeistof sneller te verplaatsen met een hogere druk. Hierdoor circuleert het vloeistof sneller waardoor de temperaturen lager blijven, hierdoor krijg je dus meer gaming performance!

“Our combined years of expertise in creating high-performance AIO’s enabled us to develop the new Kraken Elite designed to meet the increasing cooling demands for PC gamers,” – Johnny Hou, CEO/Eigenaar van NZXT over de Kraken Elite V2.

Zoals je waarschijnlijk ook al enigszins is opgevallen, is het IPS LCD display groter geworden. Met maar liefst 30% groter dan zijn voorganger, brengt de nieuwe waterpomp ook weer personalizatie met zich mee.

In de eigen software (NZXT CAM) kan men aanpassen wat op het LCD scherm wordt weergegeven. Zo kun je je favoriete GIF displayen of simpelweg de benodigde informatie rondom temperaturen. De software gepaard met de LCD zullen ook services zoals Youtube, Spotify en Google Photo’s ondersteunen voor nog meer personalizatie. Als dat dan nog niet genoeg is, is het ook mogelijk om met de RGB ring eromheen te spelen. Match deze op de beat met je muziek, of gebruik hem om je favoriete foto of GIF te versterken.

Installatie van de nieuwe pomp is ook veel makkelijker geworden met de Kraken Elite V2. Zo is de kabel die de waterpomp voedt geïntegreerd in de behuizing, hierdoor heb je geen los kabeltje meer rond wapperen. De NZXT RGB Core fans zijn ook al geïnstalleerd uit de doos, zo hoef je letterlijk alleen de radiator vast te schroeven en de waterpomp vast te maken op je CPU. De Kraken Elite V2 ondersteunt de meeste sockets zoals:

Intel LGA 1851/1700

Intel LGA 1200/115X

AMD 4 en AMD 5

De Kraken Elite V2 zal te verkrijgen zijn in het zwart én wit, natuurlijk ook in verschillende maten en ook een optie zonder RGB. Hier beneden staan alle koelers genoteerd, prijzen onder voorbehoud*.

Uitvoering Prijs* Kleur Kraken Elite 240 €239,95 Zwart Kraken Elite 360 €294,95 Zwart Kraken Elite RGB 240 €259,95 Zwart én Wit Kraken Elite RGB 280 €274,95 Zwart én Wit Kraken Elite RGB 360 €319,95 Zwart én Wit

NZXT H5 Flow, de nieuwe ATX computer kast

Buiten de Kraken Elite V2, hebben we ook de nieuwe H5 Flow gezien. Deze kast bouwt voort op de geliefde kasten die NZXT in het verleden heeft geproduceerd. Dit keer met een focus op het optimalizeren van koeling, specifieker airflow.

De nieuwe H5 Flow verbeterd zijn koelingspotentie flink dankzij de nieuwe aanpassingen aan de kast. Zo zul je een mesh patroon over veel onderdelen van de kast zien, hierdoor kan er meer lucht door de kast heen vloeien waardoor zijn koelingpotentie ook beter wordt.

Met ondersteuning tot 8x120mm fans bezit de H5 Flow ook nog een aparte compartiment voor de power supply. Hierdoor wordt er een afscheiding gemaakt van de power supply en je grafische kaart, waardoor een grotere ruitme onstaat waar meer lucht doorheen kan komen.

In de voorkant, bovenkant en eventueel onderkant van de kast, is er mogelijkheid tot een 360mm radiator te installeren, mocht je extra koeling willen. Ook ideaal mocht je gaan een custom waterloop build gaan maken! Zo is de kast ook aangepast om kabels nóg beter te managen en het gemakt hiervan; zoals geen gereedschap nodig om de kast open te maken.

De H5 Flow zal voor €104,95 te verkrijgen zijn, de versie met RGB fans geïnstalleerd zal €129,95 kosten. Beiden hebben de selectie tot de zwarte of witte variant.