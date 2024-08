Op bezoek bij Limited Run Games op Gamescom 2024

Tijdens Gamescom 2024 zijn we langs Limited Run Games gegaan om heel kort een blik te werpen op onder andere GEX en Tomba. Tomba is recentelijk uitgebracht voor moderne consoles, maar GEX laat nog even op zich wachten, Wij spraken met een medewerker van Limited Run Games over onder andere hun creatieve proces.

Limited Run Games staat bekend als de uitgever van fysieke games. Niet zomaar fysieke games, maar fysieke games die eigenlijk geen fysieke release hebben gekregen. Dat zijn games die zijn aangekondigd als een digitale titel, zoals Pentinent van Obsidian Entertainment, maar ook hele oude games zoals Tomba en GEX. Deze oude games waren vroeger natuurlijk gewoon fysiek verkrijgbaar, maar veel van de games die via Limited Run Games verschijnen zijn voor een lange tijd niet speelbaar geweest op meer moderne platformen. Limited Run Games brengt daar samen met de originele ontwikkelaars verandering in.

GEX en Tomba

Tijdens onze Gamescom afspraak hebben we ongeveer een kwartiertje gespendeerd met beide games terwijl we spraken met Jared Petty, de SR. Manager of Publishing bij Limited Run Games. Tomba is af en speelde heel soepel met een meer moderne besturing. Er zit tevens een rewind feature in waardoor je op elk gewenst moment kunt terugspoelen in de game.

GEX speelde we in een hele vroege build. Deze game was prima speelbaar, maar je merkt hier al snel dat deze nog niet geoptimaliseerd was. Kleine visuele haperingen en het gebrek aan moderne besturing vielen direct op. Dit bracht me gelijk op de vraag hoeveel werk het betreft om een oude game als GEX in een trilogie aan te bieden op moderne consoles.

Het voordeel van de ontwikkeling bij deze games is dat Limited Run Games nauw samenwerkt met de originele makers van de game die de broncode in handen hebben. Limited Run is onderdeel van Embracer Group en we weten allemaal wat voor gigant dit bedrijf is. Ze hebben dus enorm veel verschillende games onder hun hoede die ze opnieuw kunnen uitgeven voor moderne apparaten. Naast een hele grote in-house catalogus, zijn ze ook goed bevriend met Plaion, Bethesda en Microsoft en zien we dan ook dat daar grote titels fysiek verschijnen via de uitgever. Denk dan aan games als Pentinent, Persona 4 Golden, DOOM en nog veel meer.

Bij Limited Run willen ze ook altijd net dat stapje verder gaan. Nieuwe features inbouwen en andere extra’s die de kwaliteit van een oude game opnieuw uitbrengen naar een nieuw niveau tilt. Zo hebben ze voor GEX iets in de planning waar ze nog niks over kunnen delen. Verder zie je dat onder andere Tomba nu ook digitaal verkrijgbaar is. Veel spelers hoeven niet per se een fysieke game, maar willen wel die oude games opnieuw spelen. Daarom kijkt Limited Run tegenwoordig ook vaker naar een digitale én fysieke release.

Verzamelaars in hart en nieren

Net als het publiek die de games bij deze partij koopt, zijn alle medewerkers van Limited Run Games verzamelaars in hart en nieren. En bij verzamelaars horen verzamelaarsedities. Collector’s Editions. Dat is een groot goed bij de uitgever en ontwikkelaar en er komen dan ook ideeën van veel verschillende kanten over wat er in een Collector’s Edition zou moeten van een bepaalde game. En het fijne hiervan is, dat iedereen die daar werkt en de het zo ver heeft kunnen krijgen dat ze een bepaalde game mogen uitbrengen, daar grote fan van zijn. Daarom zie je vaak dat een Collector’s Edition van Limited Run heel goed aanslaat bij het pubiek. Het is echt een verzamelaarsitem dat hoort bij die game of die franchise en iedereen is er dol op. Neem een voorbeeld aan de Collector’s Editon van Sonic x Shadow Generations. Beide figuren op een Dreamcast. Of de helm van Doomguy.

Voor een echte liefhebber van fysieke games was het enorm fijn om eens gesproken te hebben met één van de personen die mijn favoriete games fysiek uitbrengt voor hedendaagse consoles. Daarbij zeggen ze zelf ook dat ze helaas niet alle games kunnen voorzien van een port in fysieke vorm, maar als je je een game kunt bedenken waarvan je denkt “Waarom hebben ze die nog niet gedaan”, hebben ze het waarschijnlijk al geprobeerd, of zijn ze er mee bezig. Helaas konden ze niet zeggen welke games ze ooit hebben willen doen, maar niet konden doen.