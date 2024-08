Review: Govee x Evangelion Gaming Wall Lights

Govee staat betekend als een grote concurrent binnen de smartl ights industrie. Ook staan zij erom bekend dat ze veel doen met verlichting voor jouw game kamer. De Govee Gaming Wall Light zijn daar het main event in. Een samenwerking met bekende anime Evangelion is daarin zeker een uitblinker. Wij kregen van Govee een set opgestuurd zodat we jou er alles over kunnen vertellen. Een ander soort review dan normaal, maar je gamekamer een beetje upspicen is zeker niet mis!

De Govee Gaming Wall Lights hebben een uniek design, het is een modulair systeem dat in verschillende configuraties te verkrijgen is en hiermee kan jij jouw muur opfleuren. Ik koos ervoor om mijn TV een beetje meer flair te geven. Door het modulaire systeem kan je de lampen aan elkaar vast maken om verschillende vormen aan te nemen. De lampen zitten met connectoren (M/F) aan elkaar vast en vormen zo één geheel. Bij jouw set krijg je 2 hoekstukken, eentje die vierkant is, zodat je rechte hoeken op elkaar kan plaatsen. De ander is een driehoek, hiermee kan je flauwe bochten maken. Aan het einde dat het dichtstbij je stopcontact zit, plaats je de hub die jou voorziet van stroom, controle en configuratie. Wanneer je voor het eerst de lampen aanzet wordt je verrast met een tof design!

Evangelion

Deze bekende mecha anime is nog overal terug te vinden, het is dus uniek voor Govee om een samenwerking op deze schaal aan te gaan. In het design zie je dan ook dat deze, tegenover de reguliere wall lights, paars zijn en vol zitten met Neon Genesis Evangelion branding elementen. Dit geeft een unieke look. De lampen hebben een kliksysteem, je klikt het glaspaneeltje er met een magneet op en zo zit deze vast. Je kan hem losmaken als je even je grote stofronde doet, of wanneer Govee nieuwe soorten glaspanelen uitbrengt. Het systeem is vrij makkelijk: Je maakt de vorm die je wilt en plakt het zo op de muur. Het plakken is een makkelijk proces en alle lampen kunnen makkelijk vervangen worden door het klittenband systeem. De lichten kunnen enorm fel zijn en hebben meerdere zones om dynamische verlichting te displayen. Er zijn enorm veel combinaties mogelijk en de Evangelion set heeft zelfs een aantal speciale kleurcombinaties erin zitten. Je scant de QR-code op het exclusieve kaartje en je hebt zo een aantal opties erbij in je app. Heel fijn dus! De lichten zijn fel, vibrant en enorm dynamisch door de hoeveelheid lichten dat erin zit. Daarnaast zijn de scenes die in de app staan enorm cool om op je muur terug te zien!

App of remote

Je kan de Wall Lights besturen via de remote die vastzit aan je kabel. Dat is top, want voor mensen die geen app hebben of willen, is er toch nog de mogelijkheid om te schakelen tussen bepaalde standen. Maar, uiteindelijk gaat alles natuurlijk via de app. Deze app werkt op zich goed, als je hem eenmaal in hebt gesteld. Tijdens het instellen van de app heb ik menige frustratie gevoeld door de hoeveelheid bugs, vooral met het calibreren van de vorm zodat de lichten zich daarop aanpassen. Maar, wanneer eenmaal ingesteld is de app echt fantastisch. Het is makkelijk om te wisselen tussen scenes en kleuren en de extra Evangelion kleuren maken het helemaal af.

De app heeft enorm veel opties. Je kan de snelheid van de verlichting instellen met een slider en daarmee preciesb epalen welke sfeer jij wilt neerzetten. Je kan kiezen hoe jij wilt dat jouw main en secondary lines lopen, welke kleuren ze displayen en hoe fel ze zijn. Er zijn zelfs opties om de lampen met je muziek te synchroniseren. Dit kan de app oppakken via je mobiele telefoon (Bluetooth) of vanaf een ander Bluetooth of USB apparaat!

Verdict

De Govee Gaming Wall Lights zijn een enorm coole toevoeging, de manier van zelf-expressie is grootser dan ooit met de mecha design opties die Govee biedt hiermee. Alhoewel de app niet fantastisch werkt gedurende de installatie, is de vrijheid die je hebt met deze lichten enorm cool. Het is een ware toevoeging in ieders gamekamer en zal ook zeker een lange tijd op mijn muur hangen. Dat is, tot m’n partner zegt dat ze eraf moeten.

Er zijn verschillende sets te koop en in verschillende prijzen, check de Govee website voor alle opties!