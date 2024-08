Gamescom 2024: preview Deathbound speel je nu!

Tijdens Gamescom 2024 hebben wij verschillende games mogen spelen. Mijn eerste afspraak van de week was bij Deathbound en in dit artikel kun jij lezen hoe ik dit heb ervaren!

De eerste dag Gamescom is het altijd een beetje hectisch. Je moet altijd even zoeken waar je moet zijn voor je afspraken en booths worden nog een beetje opgezet en aangepast. Toen ik de booth van Deathbound had gevonden begon dan daadwerkelijk mijn Gamescom echt en kreeg ik een blik op deze Souls like game.

Over Deathbound

Deathbound is gemaakt door indie developer Trialforge Studio. De game is ondertussen al uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en op de PC via Steam, GOG en de Epic Games Store.

Uniek

Het unieke van Deathbound is het party systeem, welk ik nog niet eerder heb gezien in soulslike games. Tijdens combat kun je switchen naar andere karakters in je party om combinatie aanvallen uit te voeren. Dit was voor mij wel even wennen, maar toen ik het onder de knie had was het eigenlijk wel oke. Je moet tegenwoordig toch op een manier eruit proberen te springen vooral aan de stortvloed aan games binnen dit genre. Het is een gewaagde aanpak door de mensen van Trialforge Studio maar ik denk dat het kan werken.

Grafisch

Het spel zelf zag er niet verkeerd uit. Het is niet grafisch de aller mooiste game maar ook weer niet zo dat je schrikt van de kwaliteit. Een goeie middenweg.

Mijn ervaringen

Tijdens het spelen ging ik helaas wel een aantal keer dood. Dat is natuurlijk te verwachten in een spel zoals deze. Je kon wat paden af gaan waar schatten waren en had verschillende vijanden waar je tegen kon vechten. Een paar wat meer tanky dan de rest. Ik vond het zelf niet eens zo verkeerd spelen toen ik eenmaal gebruik ging maken van het dynamische systeem. Helaas heb ik zelf niet de demo kunnen afmaken en heb ik dus ook geen boss kunnen vinden. Maar van wat ik gespeeld heb was dit geen verkeerde eerste indruk.

Het fijne aan dit spel is ook dat die al uit is op alle platformen. Dus als jij een poging wilt wagen met Deathbound kan dit al. Ga jij hem halen? Laat het ons weten!