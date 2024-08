Gamescom 2024: preview Karma – The Dark World

De Gamescom 2024 artikelen op onze website beginnen langzaam vol te lopen. Wij hebben enorm veel spellen mogen spelen en afspraken mogen bezoeken. Karma – The Dark World is een horror triller game welk ons goed heeft verrast!

Soms heb je van die afspraken waar je verbaasd van weg loopt. Dit gevoel kreeg ondergetekende een beetje met Karma – The Dark World. In de demo die wij hebben mogen spelen was een mysterie opgebouwd in het verhaal dat ons nieuwsgierig maakt over de rest van de game.

Over Karma – The Dark World

Karma – The Dark World is gemaakt door POLLARD STUDIO LLC en wordt samen met Gamera Games en Wired Productions uitgegeven. Deze mysterieuze thriller speelt zich af in een wereld waar de Leviathan Corporation centraal staat. Een werk leven is volgens hun iets dat je 24 uur per dag, 7 dagen per week zou moeten kunnen volhouden. Hier zijn zelfs speciale medicijnen voor ontwikkeld in de game.

Onderzoeken

Deze psychologische horror game speelt zich af in het jaar 1984. Jij kunt op onderzoek gaan in verdachte hun gedachten met een speciaal apparaat en zo achter verschillende oplossingen komen. Je speelt als Daniel McGovern, een undercover agent.

Pollard Studio

Pollard Studio is een studio uit China met een team van twintig mensen. Het bedrijf is gestart in 2018 en hebben ervaring met games uit de gehele industrie.

Onze ervaring

Het is een understatement wanneer ik zeg echt een fan te zijn van het horror-genre. Niet alleen in games, maar ook in films. Elk jaar houd ik dan ook een film marathon waarin ik elke dag van oktober een film probeer te kijken. Een goeie horror is lastig te maken, jump scares kan natuurlijk iedereen en daar schrik je ook vaak van. Dat maakt het voor mij echter nog geen geslaagde horror film.

Een goeie horror game

Waarom ik dit vertel, is omdat ik in de demo die wij mochten spelen heel erg een positief gevoel over hield aan hoe de studio horror ziet. Er zit een element van mysterie in waar je steeds verder naar wilt zoeken. Een paar schrik momenten en ook nog momenten waar je zelf echt een vertwijfeld gevoel aan overhoudt. Allemaal erg positief.

Corporate life

In de demo die wij hebben gespeeld gaat jouw karakter de gedachtes in van iemand die onderdoor gaat aan zijn constante werkdruk. Hij moet namelijk de hele tijd flyers stempelen en wanneer je moe wordt een drankje nemen om weer wakker te worden. Er zit een soort duistere toon hierin verscholen die je tijdens de demo vaker ziet terugkomen.

Puzzels

Tijdens de demo van Karma – The Dark World hebben wij ook wat puzzels mogen doen om verder in het spel te komen. Televisie was hier een thema dat steeds terugkwam en daar waren de puzzels ook op ingedeeld. Zonder hierin veel weg te willen geven denk ik dat het een goeie afwisseling is en een mix die altijd gezocht moet worden tussen verhaal en gameplay.

Interessant

Om een horror voor mij persoonlijk interessant te maken moet er dus een mysterie inzitten en ook momenten waarop jij je af vraagt wat er nu allemaal gebeurd is. Dit doet Karma – The Dark World gelukkig heel erg goed. Je hebt het idee dat zij qua verhaal erg goed hebben nagedacht hoe alles in elkaar steekt. Als we eerlijk zijn is dat ook het aller belangrijkste in een horror. Het verhaal moet kloppen.

Er is op moment van schrijven nog geen release datum van Karma – The Dark World. Het spel moet gaan uit komen op de pc, PlayStation 5 en de Xbox Series S|X. Voor ons was het in ieder geval een geslaagde demo en wij kunnen niet wachten om meer te zien!