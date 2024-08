Gamescom 2024: preview Phantom Blade Zero

Gamescom 2024 zit er op en dat betekent dat wij nu vol content gaan maken over alle toffe games die wij hebben kunnen spelen. Phantom Blade Zero behoort zeker tot de rij toffe games en in dit artikel gaan wij dieper in op de Gamescom demo!

Tijdens de preview hebben wij een paar gedeeltes van de game mogen spelen: Een tutorial boss om de controls te leren, een open gebied waar je vijanden kunt verslaan en op ontdekking kan gaan en ook nog twee eind bosses.

Phantom Blade Zero heeft heerlijke combat

In een zee van Souls like en actie games is het lastig om als ontwikkelaar jouw stempel te drukken in de markt. Phantom Blade Zero doet dit met heerlijke combo actie. Toen de eerste trailer online kwam, werd er veel discussie gevoerd of je alle snelheid die te zien was ook daadwerkelijk kon gaan uitvoeren of dat het een quick time event game zou worden. Het eerste is waar en brengt je een hele hoop toffe en vooral soepele actie. In de preview worden games als Spider-Man, Nioh en Devil May Cry naar boven gehaald om te vergelijken. Conclusie is dat in dit aspect de game heerlijk in elkaar steekt.

Een gouden tip is om vaak van wapen te wisselen. Door de game te spelen kun jij allemaal nieuwe wapens krijgen en wanneer jij een aanval uitvoert gaat jouw posture/stamina meter naar beneden. Als je echter naar een nieuw wapen gaat, is deze weer vol. Dat zorgt ervoor dat een agressieve speelstijl wordt beloond!

Blauw en rood

Enemy kunnen een blauwe en rode aanval uitvoeren. Het verschil hierin is dat de blauwe aanval je nog een parry kan uitvoeren, rood moet je wel echt ontwijken. Wanneer je dit op het goeie moment doet kan je een aanval op de vijand plaatsen en zo een combo uitvoeren. Dit voelde allemaal erg vertrouwd aan na een klein beetje wennen in het begin.

Je omgeving is belangrijk

wat ons heel erg op viel met Phantom Blade Zero is dat de omgeving in de game belangrijk is. In het open gedeelte van de demo konden wij twee kanten op. Ondergetekende ging direct op de aanval, maar werd al snel overmeesterd door het aantal vijanden dat er was. Toen besloot ik echter iets meer de sluiproute te gebruiken om zo de vijanden uit te schakelen. Dit is ook terug te vinden in boss fights want in het gedeelte wat wij speelden kon je pilaren op rennen om zo een combo te doen. Wij hopen dat dit vaker terugkomt in de game, want dit geeft nog meer variatie mogelijkheden!

Positief

De demo die wij hebben gespeeld smaakt zeker naar meer. De vloeiende aanvallen en de gehele sfeer van het spel zit goed in elkaar. Ook is dus de benadering hoe jij het spel speelt heel erg belangrijk. Zelf ben ik toch wat meer afwachtend, maar de andere mensen in ons team zijn iets meer van het in de actie duiken. Gelukkig bood Phantom Blade Zero mooie opties om beide uit te voeren en dit maakt meerdere keren het spel spelen ook zeker een mogelijkheid.

Video

Wil jij nu onze volledige preview horen over de game en even de ogen rust geven en de oren laten werken. Dan kan jij hieronder vast onze preview van de game beluisteren:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door intheGame (@inthegamenl)

Voor ons is Phantom Blade Zero zeker een winnaar op Gamescom 2024 en wij kunnen niet wachten om hem te gaan spelen

Phantom Blade Zero verschijnt voor dit moment op de PlayStation 5 en op Steam. Helaas is er nog geen Steam pagina online. Heb jij ook al zo zin in deze game? Laat het ons weten!