Preview: Gothic Remake op Gamescom 2024

THQ ontving ontving ons met open armen, en een beetje biefstuk, en appeltaart, ijs. Maakt verder ook niet uit, maar was wel lekker. Maar het lekkerste van het hele bezoek bij THQ, dat was Gothic Remake. Althans, dan spreek ik even voor mezelf, niet voor Daniël en Dave die bij Epic Mickey zijn geweest. Samen met Dave ging ik na hun afspraak het kleine kamertje in waar wij een developer walkthrough kregen van ongeveer 30 minuten. En ik kan je alvast vertellen: De game ziet er veelbelovend uit!

Gothic is een game uit 2001. In het begin van de game ben je eigenlijk een loser en het hele doel van het spel is om te klimmen tot iedereen ongeveer op z’n knietjes gaat voor jouw gezag. Op de weg daarheen kom je personages tegen en voltooi je quests in de wereld. Daarnaast volg je natuurlijk een overkoepelende verhaallijn. Maar, Gothic heeft altijd in het teken gestaan van een dynamische en interactieve wereld. Je kan je voorstellen dat dit in 2001 unheard of was. De game werd dan ook enorm geprezen voor de diepgaande en complexe systemen. Je begint niet als de main characters, je bent een poin in een wereld die om jou heen gewoon door gaat. Iedereen doet z’n ding, heeft zijn of haar cycli en weet niet eens af van jou bestaan. Tijd, om daar verandering in te brengen!

Gothic als basis

Gezien het een remake is, zou je verwachten dat er enorm veel veranderd aan het basis concept. Dat is echter niet zo. Doordat Gothic zo diep en complex was, is dit niet iets dat de ontwikkelaars willen veranderen. Zij zien het eerder als een basis om op door te ontwikkelen. Alles dat je kent uit de originele game zal dus hetzelfde blijven, alleen nog diepgaander en ietwat gemoderniseerd. Je kan het zien als nog meer Gothic, bovenop Gothic, ofzoiets? Maar goed, de ontwikkelaars hamerde erop dat het waarborgen van wat in 2001 bedacht is van uiterst belang is. Hoe jij connecties legt en banden schept met andere personages zal dus hetzelfde zijn als in de ‘oude’ game, maar net wat diepgaander. Combat zal in principe hetzelfde zijn, maar moderner en vloeiender. Maar, waar het echt om draait is de wereld zelf en die is precies zoals jij hem kent uit het origineel. Alles is gemaakt met 2001 als basis.

De componist van de game, Kai Rosenkranz, kreeg van ons de vraag: Hoe voelt het nu om meer dan 20 jaar later te werken aan een remake van de game? Zijn antwoord: Magisch…

Buiten het antwoord dat hij gaf in ons interview (coming soon), vertelde hij tijdens de developer walkthrough al dat hij in de 2001 versie ongeveer 20 minuten aan muziek composed had, waaruit stukjes door de game verspreid werden. In de huidige remake, was hij zo geïnspireerd, dat hij inmiddels al meer dan 2 uur aan muziek gecomponeerd heeft. En hij vertelde ons dat hij nog lang, lang niet klaar is. Dit liet voor ons zien dat het menens is, het team van Gothic wilt alles op alles zetten om een enhanced versie uit te brengen, met het origineel als middelpunt. We weten uiteindelijk niet hoe de game gaat spelen en kunnen natuurlijk alleen maar gissen, maar na de demo en het interview liepen we naar buiten met enorm veel enthousiasme. Gothic Remake ziet eruit als een game die je zeker in de gaten moet houden!

Alhoewel we dus nog niet weten wanneer Gothic Remake verschijnt, willen we jou uiteraard volledig up-to-date houden met alles over de game. Houdt dus zeker onze website in de gaten!