Preview: Mandragora op Gamescom 2024

Een persoonlijke highlight van alle Gamescom demo’s die ik dit jaar heb mogen spelen is Mandragora. Een indie game gemaakt door Primal Game Studio, die wordt uitgegeven door Knights Peak Interactive. Er is nog geen release datum bekend, maar deze 2.5D Sidescroller RPG speelde ontzettend lekker weg.

Mandragora is een 2.5D actie RPG die zich afspeelt in een game die je van links naar rechts speelt. Aan het begin van de demo kies je een class. Ik ben voor de thief-achtige class gegaan. Deze class gebruikte in de demo 2 dolken en kan zijn/haar wapen coaten met een giftig goedje om vijanden te vergiftigen voor extra schade over tijd. Je kunt je personage vervolgens aanpassen met een andere stem, lichaamsbouw, huidskleur, haren, haarkleur en tattoos. Omdat ik maar beperkte tijd had om te spelen tijdens onze previewsessie heb ik met pijn in mijn hart het intro filmpje en alle tussenfilmpjes overgeslagen.

In totaal zijn er zo’n 6 verschillende classes met ieder een eigen wapen en speelstijl. Alle classes hebben een eigen talent-tree die er erg uitgebreid uitziet. In totaal zijn er dan ook 96 passieve skills en meer dan 200 actieve skill upgrades. Met meer dan 350 verschillende soorten voorwerpen bestaande uit uitrusting, potions, food en crafting ingrediënten zit er meer dan genoeg in de game om een eigen speelstijl te creëren. Daar kreeg ik dan ook al een hele kleine glimp van in de demo tijdens het vechten tegen de eerste boss. Natuurlijk was het een groter dan gemiddelde wolf. Je eerste boss fight in een action RPG is altijd een groter dan gemiddeld typische begin vijand dier, zijnde een rat, spin of wolf.

De map moet in elkaar steken als een Metroidvania en alhoewel we hier nog niet veel van hebben kunnen zien in de demo, geloof ik wel dat dit zo moet zijn. De game speelt zich af in een 2.5D perspectief. Dat betekent dat je van links naar rechts speelt, maar er ook diepte is verwerkt in de game in de vorm van deuren die je door kunt gaan die liggen op de y-as. Hierdoor heb je toch het gevoel dat je in een wereld speelt met diepere dimensies dan je kunt zien en dit opent letterlijk extra deuren voor exploration. Iets wat je heel goed kunt gebruiken in een Metroidvania.

Look en feel van Mandragora

Mandragora ziet er ontzettend netjes uit. De tekenstijl is prachtig en het ziet er uit als een mooi geheel. Ook de tussenfilmpjes (die ik dan wel heb overgeslagen) zien er mooi getekend uit. Het plaatje is dus dik in orde, maar ook de gameplay viel niet tegen. Ik heb me tijdens de demo kostelijk vermaakt en de game speelde lekker vloeiend waardoor ik met de eerste boss geen moeite had met de besturing en me goed kon concentreren op de aanvallen en de timing. Dat is het belangrijkste in een game als deze. Zodra de besturing goed voelt sta je al een aantal punten voor en hoef de rest maar een mooie aanvulling te zijn. De eerste indruk is dus enorm positief. De demo was dan ook iets te kort om echt een goed beeld te krijgen van de upgrades, crafting en het maken van een build. Het voelde wel al heel erg verfijnd, dus ik verwacht dat we niet heel erg lang hoeven te wachten tot de release.

De laatste jaren ben ik ontzettend verliefd geworden op de Metroidvania genre en Mandragora past ontzettend goed in het straatje waar ik van hou. Ik kan dan ook niet wachten om de game weer op te pakken zodra er een nieuwe kans ontstaat om er mee aan de slag te gaan. Ben jij benieuwd naar deze game? Blijf ons dan vooral volgen, want wij gaan deze game goed in de gaten houden voor je.

Meer over deze Metroidvania? Check de officiële website!