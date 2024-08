Verdansk komt terug naar Call of Duty Warzone

Verdansk, de fan-favoriete map die het hele spektakel begon voor Call of Duty Warzone komt terug! De map keert ergens in het voorjaar van 2025 terug naar Warzone tijdens een van de eerste seizoenen van Call of Duty: Black Ops 6. Kijk jij er al naar uit?

Met de verschijning van Call of Duty Modern Warfare in 2019 kregen we kort na de release een gloednieuwe game-mode: Warzone. We speelde op één grote map met de naam Verdansk en iedereen smulde hiervan. Vooral tijdens de Covid lock-down werd Warzone bij veel spelers dagelijkse kost en leerde iedereen de fictieve stad Verdansk uit hun hoofd kennen. Verdansk kreeg een hele nieuwe look met de verschijning van Call of Duty Black Ops Cold War, maar deze map werd na een bepaalde tijd vervangen door Caldera, met Call of Duty Vanguard.

Verdansk komt terug

Helaas zagen we geen nieuwe Verdansk met Call of Duty Modern Warfare 2 of Modern Warfare 3, al was de terugkeer van de map wel al eerder benoemd tijdens geruchten. De geruchten blijken dan toch waar te zijn, want tijdens Call of Duty: NEXT kondigt Activision aan dat de fan-favoriete map zijn terugkeer maakt naar Warzone in het voorjaar van 2025.

Run it back. Verdansk will return to Call of Duty #Warzone in 2025 #CODNext pic.twitter.com/Y70gnYl2If — Call of Duty (@CallofDuty) August 28, 2024

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe deze map er precies uit komt te zien. De originele versie van Warzone map is in 2025 bijna 6 jaar oud. Er bestaat dan ook een grote kans dat de map aanpassingen met zich mee brengt waardoor deze er mooier uit ziet. Ook verwachten we dat de map aangepast wordt op de nieuwe omni-movement speelstijl en deze stilistisch meer past bij de nieuwe Call of Duty game, zijnde Black Ops 6.

Kijk jij uit naar de terugkeer van deze map in Warzone? Meer over de nieuwe Call of Duty?