Gamescom 2024: interview Dimensionals

Gamescom 2024 zit erop maar de artikelen blijven binnen stromen. Dimensionals was voor ondergetekende misschien wel de game van de show en wij mochten een interview doen met de mensen achter dit spel!

Gamescom 2024 lijkt nog als gisteren, maar is onderhand toch al weer een goeie week geleden. Wij hebben ontzettend veel leuke nieuwe spellen mogen zien en de game in dit artikel behoorde zeker tot die lijst.

Interview Dimensionals

Mocht je nou meer willen lezen over deze game check dan zeker onze preview op de website waar wij nog dieper ingaan op de demo die wij hebben gespeeld. Tijdens het interview heb ik gesproken met Sasha van Minogames, de makers van Dimensionals. Tijdens het interview hebben we het over verschillende onderwerpen; wat is Dimensionals voor spel en hoe is het allemaal samen gekomen.

Ook gaan we in het interview dieper in over het bedrijf zelf en welke games zij hiervoor hebben gemaakt. Welke lessen hebben zij meegenomen om Dimensionals te vormen?

Pokemon meets Marvel Snap

Volgens Sasha is de game een roguelike story-based RPG met een mix die vergelijkbaar is tussen Pokémon en Marvel Snap. Het is de bedoeling dat jij de helden verzameld en uitbreid met verschillende moves die karakters kunnen doen.

Het gehele interview over het spel is hieronder te bekijken! Je kunt zien dat Minogames veel liefde en kwaliteit in het spel stopt en dat dit zeker een spel gaat worden waar mensen naar gaan uitkijken. De art van de karakters ziet er ontzettend goed uit en ook de voice acting is on point.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door intheGame (@inthegamenl)

Op dit moment kun jij dus al Dimensionals spelen. Een early access versie zou in november beschikbaar moeten komen. Wij kunnen niet wachten om meer over de game te weten te komen en te spelen wanneer de game uiteindelijk uit komt in 2025. Ga jij Dimensionals ook een kans geven? Laat het ons weten!