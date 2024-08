Gamescom 2024: preview Indiana Jones and the Great Circle

Gamescom 2024 is in volle gang en dat betekend heel veel artikelen over nieuwe games. Indiana Jones and the Great Circle is misschien wel de game waar Xbox en PC gamers dit jaar naar uit kijken en in dit artikel vertellen wij jullie er meer over.

Indiana Jones, de naam komt iedereen wel bekend voor, iconisch zullen vele de films noemen. Met Indiana Jones and the Great Circle hoopt Bethesda dit over te kunnen brengen in gaming vorm. Indiana en Gina gaan op zoektocht naar een schat in de Himalayas.

Schatten, puzzels en meer

Onze presentatie van Indiana Jones and the Great Circle begint met een welbekende scene voor de kenners dat Indiana een schat vindt en er een val geactiveerd word. De kamer vult zich met drijfzand en het is aan ons om te ontsnappen door middel van het vinden van een uitweg. Zodra we die hebben gevonden kunnen we onze zweep gebruiken om parcours gewijs ons een weg naar buiten te brengen. Er zullen in het spel nog veel meer puzzels en zoektochten zijn. Zo kun je bijvoorbeeld de camera gebruiken om hints te krijgen en oplossingen te vinden voor het probleem dat jij hebt.

In de demo zien we verder dat Emmerich Voss een voorwerp zoekt. Dit voorwerp moeten wij natuurlijk ook vinden in de zoektocht. Een avontuur is begonnen!

Troy Baker als Indiana

Troy Baker is een naam die ondertussen ook heel bekend is onder de gamers. Hij gaat nu de stem vertolken van Indiana Jones in deze game. Tijdens de presentatie vonden we dit erg goed klinken.

Indiana Jones and the Great Circle is een verkleedpartij

In Indiana Jones and the Great Circle is het ook mogelijk om andere outfits aan te trekken. En het heeft ook daadwerkelijk toegevoegde waarde want sommige missies worden hierdoor geopend die je anders niet kunt doen. Je gaat dus eigenlijk undercover!

Vrij unieke camera

Kijk, er is natuurlijk al heel veel gezegd en geschreven over deze game en dat die niet 3rd person is. Het is een gewaagde keus die tot voor wat ophef zorgde. Maar na het zien van wat meer gameplay kunnen wij eigenlijk wel zeggen dat dit de game eigenlijk best uniek maakt. Er zijn best veel 3rd person games als dit maar eigenlijk vrij weinig vanaf een 1st person kijk. Of dit ook echt een succesvolle zet is geweest kan je eigenlijk pas zeggen als je de game zelf speelt. Maar voor nu zijn wij gematigd positief

!

Sluipen of vechten

Met Indiana Jones and the Great Circle heb jij de mogelijkheid om het allemaal wat rustiger aan te doen. Er zullen stealth mogelijkheden in de game zitten om je vijanden voorbij te komen. Mocht je dan toch het op het knokken willen zetten is die optie er natuurlijk ook. Hier moet je dan goed mee timen om te slaan maar ook om te blokkeren.

Wanneer je dan vijanden hebt verslagen en missies hebt uitgespeeld speel je adventure points vrij. Hiermee kan je dan verschillende skills upgraden zodat jij nog meer uit Indiana kan halen.

Het spel heeft ook nog open areas waar het mogelijk is om je een weg door te brengen. Op onderzoek uitgaan word beloond en je kunt verschillende items vinden. Net zoals een echte schatzoeker kun jij dus op pad gaan!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door intheGame (@inthegamenl)

Indiana Jones and the Great Circle heeft ons positief verrast deze Gamescom. Wij kunnen niet wachten om het verhaal zelf te gaan spelen zoals wij in de preview video ook zeggen. Kun jij ook niet wachten? Laat het ons weten in de comments! 9 december is de game te spelen voor de PC en de Xbox. In 2025 komt de game ook naar de PlayStation toe.