Preview | Metaphor: ReFantazio

Gamers die ATLUS nauw volgen en hun games spelen staan vast en zeker te wachten op Metaphor: ReFantazio. Op Gamescom 2024 was de game ook aanwezig en wij moesten hem even checken!

SEGA was natuurlijk ook aanwezig op gamescom, zoals ieder jaar. Vorig jaar namen zij Persona 3: Reload mee, die hebben wij ook uitbundig gecheckt. Dit jaar was ATLUS ook weer aanwezig.

Metaphor: ReFantazio van dezelfde studio en speelt heelal hetzelfde, maar dat betekent niet dat het een kopie is van de Persona series. Daniel en ik hebben de game gecheckt, zo hebben wij allebei een andere build kunnen spelen op Gamescom 2024.

Metaphor stelt niet teleur

Zodra je Metaphor: ReFantazio zult zien of aanraken, zul je merken dat hij nauw verwant is aan de Persona games. Dat is allemaal niet erg want het team bij ATLUS doet het allemaal prima, zo zijn de Persona games immers geliefd bij velen. Dat zal ook veel beloven op deze afstammeling ervan.

Vergelijkbare gameplay elementen komen terug, zoals het turn-based fighting en het relatie systeem tussen karakters. Ook zien we nieuwe features terug, zo heb je bijvoorbeeld een manier om combat sequences te skippen door een vijand aan te vallen wanneer deze niet kijkt. De game veranderd dan heel kort in een kleine hack-and-slash game als het ware.

De art style van de game is ook een nieuwe aanpak. Zo doet de game op sommige momenten aan cellshading wat een beetje Borderlands vibes geeft, maar toch grotendeels uniek zijn eigen ding doet.

De setting

Metaphor: ReFantazio speelt zich af tijdens het jaar 745 in The United Kingdom of Euchronia. Uit onze gameplay demo krijg je al gelijk een voorproefje van deze stad en zijn corruptie. Vanuit een opdrachtgever ga jij te werk om de stad te ontpluizen en erachter te komen wat er daadwerkelijk aan de hand is.

De middeleeuwse setting geeft de game een unieke setting; zo moet je veel te voet doen en krijg je de wereld van Metaphor goed in je klauwen geduwd. Het is ook geen gewone wereld met alleen maar humanoids maar zijn er ook vreemde monsters aanwezig, zowat we bij Persona voor zien komen in de dreamstate. Zo is het vechten met zwaarden natuurlijk aanwezig maar zien we ook magie terug. Mensen die magie gebruiken worden gezien als mensen die zeer sterk zijn, al snel kom je erachter dat er tamelijk wat misbruik wordt gemaakt van deze status.

Is de game wat voor jou, dan nog even geduld! Op 11 oktober zal Metaphor: ReFantazio namelijk beschikbaar zijn voor verschillende platformen!