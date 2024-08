Preview: Reanimal

Reanimal is de gloednieuwe game van Tarsier Studios, bekend van Little Nightmares 1 en Little Nightmares 2. De makers van de schattige maar creepy horror franchise heeft afscheid genomen van Bandai Namco en is in bed gedoken met THQ Nordic. Hun liefdesbaby? Eigenlijk gewoon weer een nieuwe Little Nightmares game, met een andere naam. En daar is helemaal niks mis mee.

Tarsier Studios kondigt tijdens Gamescom 2024 een hele nieuwe game aan met THQ Nordic als uitgever. Een absurd jaar want zowel Little Nightmares 3 van een nieuwe ontwikkelaar én Reanimal, van de makers van Little Nightmares 1 én 2 waren beide speelbaar. Wij gingen aan de slag met Reanimal en kunnen je eigenlijk direct vertellen dat het eigenlijk gewoon een nieuwe Little Nightmares game is met een andere naam. En tijdens de demo smulde we daarvan. Het is een game die volledig in co-op speelbaar is, waarbij zelfs couch co-op bevestigd is. Tarsier Studios wilt zelfs dat je de game met je kinderen gaat spelen (als je die hebt) omdat het een beetje schattig is, maar ook een beetje eng, maar niet te eng. Het is de schattige eng die je nerveus weglacht of tijdens het spelen kunt zeggen: “Ga jij maar eerst!”.

Scared Together is dan ook een beetje het niet uitgesproken motto voor Reanimal. De game maakt gebruik van één vast camera perspectief, ongeacht of je alleen of met zijn tweeën speelt. Dit houdt in dat iedereen altijd hetzelfde ziet en dezelfde creepy ervaring heeft op hetzelfde moment. Dat is iets wat je simpelweg niet kunt waarmaken in splitscreen. Wat bij betreft een goede keuze, want het speelvenster is altijd groot genoeg om met z’n tweeën in rond te rennen en zo heb je altijd een cinematische camera voor de juiste momenten. We vroegen de ontwikkelaars waarom we ook in deze game twee kinderen speelde. Hier reageerde ze op dat kinderen altijd “avontuur” schreeuwen. Je ziet twee kleine kinderen in een boot met een grote rugzak en het eerste wat je denkt is: een episch avontuur. Je ziet twee volwassenen in een boot en je hebt niet gelijk dat gevoel. Reanimal is een creepy game met een groot avontuur van twee kinderen in een angstaanjagende wereld.

Dieren zijn een groot goed in Reanimal. Zo ligt de nadruk ook op het dierenkoninkrijk. Dit zagen we al in de eerste teaser beelden, maar ook in de demo zit een varken en worden we al snel begroet door een vreemd grotesk wezen. Tarsier Studios wilt deze keer nóg een stapje verder gaan als het aankomt op creepy en onwerkelijke designs.

Reanimal tot zo ver

De demo was vrij kort, maar speelde wel al best lekker. De game ziet er leuk uit en het is eigenlijk typisch wat je kunt verwachten na een game als Little Nightmares. Het heeft veel overeenkomsten, maar doet hier en daar toch zijn eigen ding. Het is een hele nieuwe wereld in een heel nieuw universum dat niks met Little Nightmares te maken heeft. Ongetwijfeld dat we daarom ook wat verschillen gaan zien in de soorten games. We kijken er in ieder geval naar uit om de game weer te spelen!