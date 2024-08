Review | Concord

Naast al het geweld van Gamescom 2024 zou je bijna vergeten dat er ook al games op dit moment in de schappen liggen. Sony PlayStation staat vooral bekend om haar iconische singleplayer games. Met Concord gaan we echter voor de multiplayer ervaring. De afgelopen tijd heb ik Concord mogen spelen en in deze review neem ik jou mee met mijn bevindingen!

Guardians of the Galaxy met een vleugje Overwatch was het eerste wat ik dacht toen ik Concord voor de eerste keer zag tijdens de Sony State of Play van mei dit jaar. Interesse was als Marvel fan gewekt. Wat op viel met de trailer was vooral de kwaliteit van hoe het grafisch in elkaar stak tijdens deze reveal trailer, een terugkerend onderwerp tijdens het spelen van deze game. Op 15 juli heb ik het artikel online gezet waarin de closed beta van Concord is besproken. Is de game in die tijd veranderd? En hoe ziet de toekomst eruit van deze galactische helden shooter?

Aantal Concord spelers

Laten we hierin gelijk met de deur in huis vallen: tijdens het schrijven van deze review heb ik erg na moeten denken hoe we het onderwerp spelers gaan behandelen. Omdat de review iets later is uitgebracht vanwege Gamescom en naar de voorbereiding van release van het spel heb ik online gelezen wat een deel van het online publiek vindt van Concord.

Het zou niet goed gespeeld worden op Steam. Op PlayStation is het altijd maar de vraag omdat deze cijfers niet bekend zijn naar mijn weten. Een reviewer wil erg graag op de kwaliteit beoordelen zonder ruis van dit soort onderwerpen. Toch leek het mij belangrijk om te vermelden in de review, aangezien het een online spel betreft. Je wilt immers wel gewoon een potje kunnen spelen wanneer je Concord opstart.

Snel in een potje

Wanneer je dan de online discussies hierop hebt gevolgd is eigenlijk mijn eigen ervaring met de wachttijden in het spel wel interessant. Er was namelijk geen moment dat ik niet snel in een potje raakte. Nu is het voor mij natuurlijk gissen of dit over een half jaar nog zo is, maar het betekent dus wel dat op moment van schrijven jij je niet druk hoeft te maken of je heel lang moet wachten om even een paar games te kunnen knallen.

Nu dat uit de weg is kunnen we de review richten op echt het spel zelf

De game: Goed, maar blinkt nooit uit

Concord reviewen was een aparte ervaring. Wanneer ik in mijn games was en een hero koos (voornamelijk Emari was een genot om mee te spelen) had ik het gewoon best naar mijn zin. De vraag die ik nodig vindt om te stellen is: ‘heb ik het meer naar mijn zin als andere F2P spellen?’. Een in mijn ogen logische vraag omdat er bewust is gekozen deze game betaald aan te bieden in een zee waar F2P spellen de overhand heeft.

Karakters: voor ieder wat wils

Een hero shooter valt of staat natuurlijk met zijn karakters. Het is misschien wel het belangrijkste naast de gameplay. Concord heeft een rooster op dit moment van zestien karakters. Allemaal met hun eigen speciale vaardigheden welke je kan leren. Ik heb zelf de review veel gespeeld met Emari zoals je kon lezen. Een tanky karakter met een schild als vaardigheid en een machine geweer. Het karakter voor mij speelde heel erg goed. Maar mocht jij nou liever een karakter hebben dat iets sneller is, dan heb je die opties ook. In dat opzicht lijkt Concord alles wel redelijk voor elkaar te hebben!

Game modes

Wanneer jij dan eindelijk je karakter hebt gekozen kun je kiezen wat jij wilt spelen. Wat mij hier dan op valt, is dat er eigenlijk geen game mode is die echt uniek voor dit spel is. Iets wat zo creatief is waarvoor jij het spel wilt opstarten. Het zijn alle modes die ook in andere hero shooters zitten in een vorm. De game modes zijn:

Trophy Hunt Clash Point Cargo Run Takedown Area Control Signal Chase

Niet alleen jouw favoriete karakter

Wanneer jij een ronde wint in een ronde gebaseerde modes wordt het karakter dat jij hebt vergrendeld en moet jij een ander karakter kiezen. Leuk, in theorie. Maar ik ben oud en zeker niet meer zo goed in shooters als toen ik achttien jaar oud was. Ik wil gewoon lekker met Emari kunnen tanken en schieten en wil niet vijf andere karakters erbij leren. Dan maar de kill confirmed mode doen de hele tijd?

Gameplay: gewoon goed

Dan kijken we naar de gameplay in het spel en dat werkt gewoon allemaal lekker. Je bent op moment van schrijven snel in een spel en als jij eenmaal karakters hebt gevonden die jij leuk vindt spelen speelt het spel gewoon goed weg. Hier is dan ook verder weinig op aan te merken, het voelt allemaal heel erg gepolijst aan en moet ik zeker de complimenten voor maken! Met twaalf mappen en zes game modes heb je in Concord dus in ieder geval de keus wat jij wilt spelen.

Concord hun unique selling points

Wanneer we dan gaan zoeken naar dingen wat Concord echt uniek maakt komen we bij de lore van het spel. Dit wordt onder ander gedaan met wekelijks nieuwe cutscenes in het spel, welke er erg goed uit zien. Er is ook een aparte sectie in het spel genaamd de Galaxy Guide. Een grote map waarin jij alle lore kunt lezen die je hebt vrij gespeeld. Ik kan er alleen maar vanuit gaan dat dit met de game mee gaat groeien. Van wat ik zelf zag, is het al op moment van schrijven erg uitgebreid en het is interessant om te zien hoe dit zich gaat ontwikkelen.

Crew builder

Concord is zover ik weet de enige hero shooter met een crew builder. Je hebt in het spel zestien karakters, maar er is maar plek voor twaalf personen. Met de crew builder maak jij keuzes welke karakters jij mixt met elkaar en hier krijg je dan ook bonussen van. Een interessante dynamic die ik best in andere spellen zou willen zien.

Verdict

Dan komen we terug op de vraag die eerder in het artikel is gesteld: Heeft Sony de juiste keus gemaakt om het spel voor 40 euro aan te bieden in een zee vol F2P spellen? Ik persoonlijk denk dat er zeker iets te zeggen valt over een bedrag vooraf vragen zonder een betaalde battle pass en een groot rooster aan karakters die je niet hoeft te kopen. Er gaat uiteindelijk wel een store komen, maar dit is enkel voor cosmetische outfits en dergelijke.

Als we echter kijken naar wat Concord bied denk ik niet dat dit de titel is die de betaalde wateren moest uit testen. Het spel doet eigenlijk niks verkeerd, maar blinkt op gameplay gebied ook nergens echt in uit. Spelers verwachten wanneer ze moeten dokken echt een ervaring die above en beyond gaat. Iets dat we met alle liefde doen voor alle Sony-single player games. Het spel valt of staat met hoe het bedrijf de game in de toekomst gaat ondersteunen. Van wat wij online meekrijgen zijn het aantal pc-spelers niet erg hoog in het spel, zelf had ik echter geen enkele moeite om in een game te geraken elke keer dat ik speelde.

Concord is een interessante game met potentie als het bedrijf het blijft ondersteunen en doorontwikkelen. Op dit moment is het nog te veel aan tegen andere hero shooters om het prijskaartje een no-brainer te maken, maar dat betekent niet dat ze dit niet alsnog kunnen worden.

De toekomst gaat uitwijzen of Concord een standaard kan zetten voor betaalde hero shooters. Dit moet het gaan doen met het vasthouden aan lore en de goed uitziende cinematics. Hopelijk voor het team blijven de spelers met hen in dit universum en breidt het zich uiteindelijk tot iets moois in de toekomst. Mocht jij willen meehelpen dit universum te bouwen, Concord is nu te spelen op de PlayStation 5 en pc