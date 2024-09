Preview & Interview: Beyond Galaxyland op Gamescom 2024

In de krochten van de Indie hallen hadden wij een afspraak voor een wel heel bijzondere game. Een game die we eerder ook mochten spelen, maar na een interview met één van de ontwikkelaars zijn wij nog enthousiaster over Beyond Galaxyland!

Beyond Galaxyland is een 2.5D futuristisch ingestoken RPG. Jij volgt Doug en zijn cavia Boom Boom. In deze game is er een samenkomst van oud en nieuw. Tijdens een interview met de hoofdontwikkelaar kwamen wij achter een boel meer van de game. Helaas is door een foutje in de microfoon de audio echt volledig onbruikbaar. Desalniettemin heb ik wat uurtjes besteed aan het ontcijferen van de footage, zodat wij het interview alsnog tekstueel met jullie kunnen delen. Dus, bij deze presenteer ik u, een (beknoptere versie van ’t) interview over Beyond Galaxyland!

Hoe is Beyond Galaxyland ontstaan?

”Ik heb in eerste instantie 2 jaar gewerkt aan de eerste 2 uur van de game. Dus de volledige introductie tot aan waar je de grote stad binnen komt. Tijdens die 2 jaar heb ik veel talenten gevonden en ben ik met CI Games in aanraking gekomen. Samen met het team zijn we nu zover gekomen dat we richting het einde van de ontwikkelcyclus gaan.”

Hoe voelt het om hetgeen dat in jouw gedachtes ronddwaalt van jouw brein naar een game te zien gaan?

”Ja, dat voelt geweldig, niet te beschrijven zelfs. Het meest absurde is dat ik tekst aanlever voor het grootste deel en dat er mensen zo getalenteerd zijn dat ze dit kunnen uitwerken tot een speelbaar prototype. Het was oprecht een mooie ervaring, hoe lastig ik het soms ook vond om knopen door te hakken, samen met een goed team kom je echt een heel eind.”

Hoe zou je de tekenstijl van Beyond Galaxyland omschrijven?

”Het is werkelijk een mix van oud en nieuw. Het is een 2.5D game, dat betekend dat het sidescrolling is met 3D elementen zoals particles, die ook veel nieuwer en moderner ogen. Maar, het is een old-school game in hart en nieren. Ook de neon lichten die je in de game ziet, geven de game een uniek gezicht. Ik was zelf al de tekenstijl aan het prototypen, ongeveer een jaar voordat ik echt met anderen samen ging werken. Samen met al dit talent hebben we iets tofs ontwikkeld. Alhoewel het lijkt op een old-school sidescroller, is het achter de schermen veel moderner ontwikkeld en dat zorgt ervoor dat het zo fijn oogt.”

Wat vonden wij van de game?

Joel en ik mochten die eerste 2 uur spelen. Wat was ’t tof om een game op te starten en terecht te komen in een enorm unieke setting en tekenstijl. De game begint met een soort futuristische scene, waar je een idee krijgt van het turn-based combat systeem. Dit werkt direct al enorm soepel en alhoewel het in deze scene nog vrij basic voelt, zijn wij ervan overtuigd dat er nog meer haken en ogen aan komen. Vervolgens kom je op wat lijkt in een middeleeuwse setting terecht, als Doug, de main character. Doug wilt graag zijn hamster Boom Boom oppikken. Hierna gebeuren er wat lugubere dingen en voor je het weet kom je terecht in de grote futuristische stad. Klinkt raar, is het ook, maar meer kunnen we niet geven zonder te spoilen.

De platforming elementen voelen soepel en ook de verschillende gebieden en hoe je schakelt tussen de voorgrond en achtergrond met de platforming is enorm intuïtief en uniek geïmplementeerd. Daarnaast kan je collectibles vinden, wat voor Malvin als completionist wel enorm leuke elementen zijn. We hebben maar kort gespeeld, maar waren aardig onder de indruk van hoe naadloos de game speelt. Ook is het gewoon echt een oogappeltje met de tekenstijl in combinatie met 3D particles. Wij zullen jullie op launch voorzien van een volledige review!

Wanneer verschijnt Beyond Galaxyland?

Beyond Galaxyland verschijnt op 24 september 2024 voor de Nintendo Switch, Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X en PC. Je kan hem dus op zowat alles spelen en wij gaan de game zeker voor je checken! We zijn dan ook enorm benieuwd naar hoe de volledige game gaat spelen.