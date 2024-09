Preview | Kingdom Come: Deliverance 2

Tijdens Gamescom 2024 zijn er veel games langs gekomen die indruk wisten te maken op ons, zo heeft onze crew dit jaar ieder zijn eigen voorkeuren. Die van Dave? Dat moet toch wel Kingdom Come: Deliverance 2 zijn. In maar liefst 2 speelsessies mocht hij kennis maken met dit lang verwachte vervolg.

Kingdom Come: Deliverance was toch wel de indie verrassing van 2018, de game werd gefinancierd door een zeer succesvolle kickstarter en beloofde een realistische take te worden op het Open-World RPG-genre met een realistische medieval setting in “The medieval Kingdom of Bohemia”, het verhaal speelt zich af tijdens een oorlog in Bohemia in 1403, in de tijden van Koning Wenceslaus IV. De game was zo’n succes dat het meer dan 6 miljoen units wist te verkopen.

Bigger and better

Dit succes heeft ertoe geleid dat niet alleen het vervolg op elk vlak kon groeien, maar ook het team is extreem gegroeid. Deel 1 was ontwikkeld door 11 mensen. Sinds de aankoop van Warhorse Studios door Plaion heeft de studio een groei gemaakt naar 250 medewerkers.

Je hoeft maar 1 blik te werken op deel 1 ten opzichte vandeel 2 en deze groei is direct duidelijk. Niet alleen is Kingdom Come: Deliverance 2 een visuele powerhouse, ook wordt de game grootser in elk mogelijk opzicht, en dit werd zeer duidelijk in mijn playsessies.

Behind closed doors

De eerste gamesessie vond plaats op de presshal waar ik onder het genot van een biertje de game kon spelen. Dit biertje was geheel in stijl van de game, met de hoofdpersoon Henry op het label. Tijdens deze late game sessie (zo’n 80 uur in de game) die ongeveer 45 minuten duurde kwamen we in contact met een meester fencer. Deze meester fencer kwam in aanraking met de lokale overheid in de stad gezien hij fencing lessen wou geven, maar dat mocht niet gezien er al een groep was met het alleenrecht op het lesgeven van zwaardvechten. Hier zagen we een eerste blik op het dialogue systeem dat veel lijkt op de dialogen uit het eerste deel.

Door middel van bepaalde skill checks kun je het gesprek een bepaalde kant op sturen, het is dus wederom mogelijk om jouw Henry zo te craften naar je eigen beeld. Toen ik uiteindelijk dit gesprek naar mijn hand had geleid kreeg ik van de meester fencer een Quest, hij vroeg of ik hem wou helpen om toe te treden in een toernooi, maar om dit te doen moest ik eerst wat stelen. Hier kreeg ik een blik op de stealth gameplay in de game. Aan mij de taak om een set zwaarden te stelen uit het stadhuis en deze aan de muren te hangen zodat iedereen ze kon zien. De keuze aan mij om dit overdag te doen, of ’s nachts wanneer het makkelijker is, maar ik wel de rondlopende guards moest ontwijken.

Deze demo toonde ons dat er ontzettend veel manieren zijn om je doelen te bereiken, dit kun je doen door zowel keuzes te maken in dialogen, als in hoe je bepaalde Quests aanpakt. Een speciale shout-out naar de werkelijk prachtige graphics van de city waar ik in speelde.

Consumer booth

Toen ik de behind-closed doors sessie had voltooid kreeg ik een fast-pass en werd me verzocht om op de consumer booth ook de game te checken, er werd me verzekerd dat hier een totaal andere gedeelte van de game getoond zal worden. Toen ik eenmaal klaar was de geweldige medieval booth te bewonderen kon ik aan de slag.

Tijdens deze speelsessie moet je samen met Hans Capon (je mattie uit de eerste game) ontsnappen. Hans wist ons leven te redden, maar niet zonder dat we zelf zwaargewond ervan afkwamen. We belanden bij een oud vrouwtje die ons oplapte. Eenmaal bijgekomen werd mij verzocht om een paar dingen te doen. Zo moest ik wat bloemen vinden om een concotion te maken om onze wonden te helen en zou het slim zijn om het lijk van onze aanvaller te begraven. Dit 2de was echter optioneel.

Eenmaal de bloemetjes gevonden en het lijk bevragen begaf ik me terug naar het huis van het oude vrouwtje, Hans was nog bewusteloos en we kregen bezoek van een aantal mensen die op zoek waren naar 2 lords die op de lucht waren (ze zochten Hans en mij). De eerste keer resulteerde dit gesprek in een gevecht die ik verloor, gezien ik geen wapens heb. De 2de keer kon ik ze ompraten dat de lords ergens anders gezien waren.

Wat vond ik van Kingdom Come: Deliverance 2?

Laat ik nogmaals een grote shout-out geven naar het team achter de game. Je voelt en merkt de passie van Warhorse Studios voor deze game aan alles. Van de geweldige booths, de devs en de game zelf. De game ziet er werkelijk prachtig uit, de facial animations zijn top, het speelt lekker en het is werkelijk een genot om in deze serieuze medieval setting te duiken. De game wordt beschreven als Dungeons without Dragons en dat voelt goed.

Bekijk onze on location preview om Dave persoonlijk over de game te horen hypen:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door intheGame (@inthegamenl)

Kingdom Come: Deliverance 2 verschijnt op 11 februari 2025 voor PS5, Xbox Series S|X en PC.

Ben jij al enthousiast bij het feit dat Kingdom Come Deliverance zijn terugkeer maakt, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden!