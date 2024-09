AOC én Philips uit op veroveringstoer

AOC en Philips zijn uit op veroveringstoer met hun nieuwe monitoren. AOC is al bekend maar Philips heeft hun gaming tak Evnia gelanceerd om ook een naam te maken in de gaming branche.

AOC staat al lange tijd bekend om hun monitoren, voornamelijk om de prijs-performance verhouding. Toch gaan ze zich iets meer focussen op het zwaardere geschut, zo zal de focus meer gaan worden op de midden en hoge prijsklasse. Aandacht voor de lagere klasse is er nog steeds, ook deze krijgen een verbetering maar deze is minder significant dan de andere klasses.

De main focus van Philips’ nieuwe tak Evnia en AOC is voornamelijk het gebruik van OLED-paneel. Deze technologie is namelijk al een langere tijd bekend bij televisies maar is over de jaren heen verbeterd en sinds kort ook beschikbaar geworden op monitoren. OLED heeft namelijk een aantal voordelen desondanks de tamelijk hoge instapprijs. Zo wordt een OLED paneel aangestuurd per pixel, het hele paneel is zo veel accurater dan een gemiddelde backlit paneel. Op zowel als kleur, helderheid, contrast maar ook verversingsnelheid die gereduceerd wordt tot wel 0.3ms.

Voor ieder wat wils

AOC staat al een tijdje bekend om hun gaming monitoren, zo hebben deze ook allen een uniek design. Alle drie de lijnen (AOC, AGON én AOC AGON PRO) hebben een uniek design waardoor je de monitoren makkelijk kan herkennen. Misschien spreekt het niet iedereen aan maar uniek is het wel. Philips gaat met hun Evnia tak een andere kant op. Zo zijn de monitoren heel sleak en minimalistisch maar hebben toch immens vermogen onder de motorkap.

De Evnia monitoren hebben in mijn ogen zelfs een voordeel. Omdat Philips ook monitoren maakt die geschikt zijn voor designers of content creators, hebben de Evnia monitoren ook meerdere kleuren opties buiten de standaard sRGB. AdobeRGB en DCI-P3 zijn ook supported in de monitoren mocht je naast het gamen toch nog iets willen designen.

Daarnaast is het voor Philips een nieuw richting. De fabrikant is al enorm lang bezig om in het gaming segment terecht te komen en dat doen ze nu eindelijk. Het brengt ze ook een market share op die hoger was dan gedacht. Buiten het sleek design dat Evnia hanteert, is er 1 unique selling point waar Philips niet onderuit komt: Ambilight. Of specifieker nog, Ambiglow. Dit is een techniek speciaal bedacht voor de monitoren om een subtiele gloed op je muur te projecteren. Deze kan uiteraard ingesteld worden naar jouw voorkeur, of je laat hem lekker meedraaien op je led paneel, want daar staat Ambi natuurlijk om bekend.

Zwart is ook echt zwart

Zoals eerder benoemd wordt met OLED iedere pixel individueel aangestuurd. Dit betekend dus ook dat iedere pixel op zichzelf volledig uit kan. Dit zorgt voor de beste zwartwaarde die jij je kan voorstellen. Zwart is bij OLED ook echt zwart. Waar vroeger de angst voor een burn-in groter was dan de angst voor het einde van de wereld, is dat nu echt niet meer nodig. Door middel van pixel reset manieren kan het scherm tot wel 17 uur aan blijven staan voordat hij een geforceerde pixel reset doet. Daarnaast kan je deze ook handmatig doen als je even gaat kleien op het toilet. Dit doen AOC en Philips allemaal om OLED toegankelijk te maken voor iedereen.

Alhoewel de techniek nog enorm duur is, zijn beide merken op zoek naar manieren om OLED ook betaalbaar te maken. Dit is hoe de toekomst van OLED eruit zal zien, als we beide gesprekken mogen geloven. Daarnaast zoeken zowel AOC, als Philips, manieren om complete monitoren aan te bieden met USB hubs, manieren om je laptop op te laden of zelfs complete docking stations te vervangen

Hoe zie jij de monitor game voor je de komende jaren? Denk jij dat OLED snel de betaalbare standaard gaat worden? Laat het ons weten!