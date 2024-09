Concord haalt game offline

Onze Concord review is nog maar net geschreven, maar Sony PlayStation dropt vandaag een bom op ons. Het heeft naar buiten gebracht dat het zijn servers gaat sluiten tot nader order.

Concord heeft sinds de launch voor de nodige discussie gezorgd online. Ook in onze review stelde wij de vraag of de game speciaal genoeg was in een zee van free to play hero shooters. Die vraag was voor mij op moment van schrijven helaas een nee, met als kanttekening dat er zeker potentie in zit.

Concord offline

Op Sony PlayStation haar blog is een nieuwe update gebracht over de toekomst van de game. Vanaf 6 september 2024 gaan de servers offline. Niet voor altijd kunnen we wel van uit gaan. Maar in ieder geval tot, volgens Sony haar eigen woorden, zij een game beter kunnen brengen die goed land bij spelers. Ook gaat het niet meer mogelijk zijn op dit moment om Concord aan te schaffen.

Terugbetaling

Maar hoe zit het dan als je de game hebt gekocht die nu niet meer te spelen is? Sony zegt in het artikel dat iedereen die het spel heeft gekocht een terugbetaling mag gaan verwachten. Wanneer jij het spel hebt gehaald via PlayStation Direct of de PSN-store wordt de betaling gestuurd naar de originele betaalmethode.

Steam

Wanneer jij het spel via Steam hebt gekocht wordt de komende dagen een e-mail gestuurd wanneer de terugbetaling is gestart.

Epic

Mocht jij nu de game hebben gehaald via de Epic Games Store dan wordt er ook contact opgenomen in de komende dagen wanneer de terugbetaling is gestart.

Wanneer een terugbetaling is verwerkt is er geen toegang meer tot de game. Mocht jij nu het spel hebben gehaald via een andere site zouden er instructies moet komen om het geld terug te krijgen. Het is nog even kijken wat de toekomst voor Concord gaat brengen. Wanneer wij meer weten lees je dit op de website!