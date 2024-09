Preview: Little Nightmares 3

Bandai Namco nodigde ons uit om tijdens Gamescom 2024 ongeveer 45 minuten lang Little Nightmares 3 te spelen. Tijdens deze Gamescom demo speelde Dave en ik samen door een level in traditionele Little Nightmares fashion. Hoe beviel die eerste kennismaking met het derde deel van een nieuwe ontwikkelaar?

Little Nightmares 3 is de eerste mainline game in de franchise die niet wordt ontwikkeld door Tarsier Studios, maar door Supermassive Games, onder andere bekend van Until Dawn, The Dark Pictures en The Quarry. Het stokje overhevelen naar een andere ontwikkelaar gaat vaak gepaard met een hele hoop veranderingen. Alhoewel de demo veel te kort was om die impact te kunnen zien, zijn we het er in ieder geval over eens dat Little Nightmares 3 voelt als een Little Nghtmares game.

Little Nightmares 3

De demo van Little Nightmares brengt ons opnieuw als twee kleine kindjes in een omgeving waar we niet thuis horen. In ieder geval niet om vrij in rond te lopen. Tijdens de demo spelen we twee unieke personages. Eén personage had een moersleutel, dat was Dave. Ik had een pijl en boog. Tijdens het spelen hebben we op sommige momenten dan ook elkaars tools nodig gehad om verder te komen. Heel veel co-op titels uit het verleden deden dit al, maar je zag onder andere dat It Takes Two hier wel een nieuwe standaard voor neerzette. In Little Nightmares 3 hebben we het tot nu toe alleen hoeven gebruiken om een nieuwe weg vrij te maken, maar ongetwijfeld dat de volledige game hier iets meer op gaat leunen.

De game is wederom ontzettend lineair. Als je ooit een Little Nightmares game hebt gespeeld, weet je wat je kan verwachten. Ondanks de game van een andere maker is, deelt het nog steeds diezelfde identiteit. Veelal in een 2,5D perspectief met nog steeds buiten proportionele designs, vooral in de vijanden met creepy en gore designs. De speelwereld is duister, groots, maar lijkt iets minder Tim Burton dan voorgaande twee titels. Het is grafisch iets dichter bij de werkelijkheid met nog steeds wel reusachtige ruimten en potten die even groot zijn als jij, maar de grafische stijl is iets veranderd. Ik heb niet per se de voorkeur aan de een of het ander, de game zag er gewoon heel mooi uit.

Niet altijd even duidelijk

Als een ware Little Nightmares veteraan en keiharde fan sinds ik geen idee had van het bestaan van de game tot er een promo disc van Little Nightmares voor review op mijn mat lag, vond ik deze demo niet altijd even duidelijk. In de demo navigeerde we ons eigenlijk van kamer naar kamer. De meeste kamers zijn met elkaar verbonden met een deur, maar deze kunnen we eigenlijk nooit zelf openmaken. We kunnen aan de klink hangen, maar de deur gaat niet open. We hebben dus iedere keer een andere doorgang moeten vinden, plotseling kwamen we in een ruimte waar de deur wel openging, maar daar gingen we dus niet van uit. We zochten ons dus rot naar een alternatieve weg terwijl we achterna werden gezeten door een van de horrors uit de game. Blijkt dus dat deze deur na met zijn tweetjes lang genoeg te hebben geduwd, wél opengaat.

Verder lijkt de weg vooruit vaak te goed verstopt te zijn in de wereld om je heen. Ik ben absoluut geen voorstander van gele likjes verf die je weg omhoog markeren, maar in de Little Nightmares 3 demo voelde het niet altijd natuurlijk of logisch om de weg te bewandelen die we bewandelde. Zo klommen we in een kamer omhoog via potten of deksels, maar kon je aan de beweging van je personage niet afleiden dat hij netjes de handgrepen gebruikte. Die waren niet conform de proporties van je personage, waardoor ik af en toe met een schuin oog zat te kijken. Misschien zijn veel dingen nog niet af en klopt het daarom niet, maar het viel me gewoon op en ik kan me niet herinneren dat ik daar eerder last van heb gehad in een Little Nightmares game.

Veelbelovend

Desondanks de onduidelijkheid soms en ik de game het voordeel van de twijfel geef, want de game is nog volop in ontwikkeling en verschijnt pas in 2025, kijk ik er erg naar uit. Ik ben een groot fan geworden van deze franchise en ik kan niet wachten om te zien hoe Supermassive, waar ik ook zeker van onder de indruk ben, deze franchise verder oppakt. De game ziet er heel mooi uit, alhoewel het voor een iets ander stijltje gaat dan de vorige twee. De co-op lijkt op dit moment ook echt een rollenspel te worden zoals we hebben gezien in games als It Takes Two, dat de dynamiek in het spelen erg vergroot.

Kijk jij uit naar het derde deel? Meer Little Nightmares? Check hier onze review van het tweede deel!