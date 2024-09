Preview: Starship Troopers Extermination

Starship Troopers Extermination is middels al een tijdje in early access op PC. De game zal een volledige lancering gaan zien op 11 oktober 2024, nadat de ontwikkelaars player feedback hebben verzameld. Ik mocht de game even uitproberen op Gamescom 2024 en vertel je graag mijn beleving!

Starship Troopers kennen de meeste boomers onder ons wel van de ietwat oudere filmreeks uit de jaren 90. Canadese ontwikkelaar Offworld bracht vorig jaar de Extermination game uit in early access. Na nog een jaar zwoegen zijn ze nu dus eindelijk klaar voor een volledige launch. Offworld is in 2014 opgericht en is middels meer dan 100 man sterk. Je kan ze kennen van de first-person shooter Squad! Starship Troopers Extermination liet mij eigenlijk direct denken aan een first-person versie van Helldivers 2, die pas geleden nog mijn leven overnam. Ik was dus enorm enthousiast om de game te checken op Gamescom. Direct werd mij verteld dat acteurs uit de films nieuwe voice lines in hebben gesproken voor deze game, dat zal oude fans vast warm maken.

Starship Troopers, just like the movie!

Deze first-person exterminatie shooter geeft jou 6 classes om mee te spelen: Sniper, Ranger, Demolisher, Guardian, Engineer en Medic. Zoals je ziet zijn dit allemaal rollen die een uniek onderdeel van een volledig team vormen. Je vecht over verschillende planeten tegen insecten die groter zijn dan de toekomst van een violist die op jonge leeftijd begon met spelen. Er zijn verschillende soorten missies die jij kan spelen, van het vechten tegen hordes aan insecten en je weg banen door de krochten van hun zelf gegraven hollen tot aan defence missies waar je een basis moet opbouwen. Wanneer je missie compleet is, zal je uiteraard moeten extracten met een dropship. Wat uniek is aan deze game, is dat je op een hoop dode insecten kan klimmen om high ground te krijgen, zo vallen insecten je minder snel aan en kan je lekker blijven knallen. Waar Helldivers 2 ervoor kiest om jou vrij snel kleine bugs te laten killen, is deze game wat meer hardcore. Zelfs kleine insecten kunnen veel kogels vreten en je zult tactisch moeten spelen.

Ik moet zeggen, alhoewel deze game niet direct mijn vibe was, heb ik me in de korte tijd die ik had toch wel vermaakt en ben ik benieuwd naar de volledige game! Ik denk dat de graphics echter omlaag waren gezet, want de game zag er minder strak uit dan ik me kon herinneren, maar dit kan uiteraard puur aan de set-up daar hebben gelegen. Starship Troopers zal verschijnen op 11 oktober 2024 voor PC, PS5 en Xbox Series X/S met een prijskaartje van 50 Euro. De game zal uitgebreid blijven worden en feedback blijft zeker waardevol voor de ontwikkelaar! Ga jij hem halen? Laat het ons even weten!