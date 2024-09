Gamescom 2024: preview Fatal Run 2089

Wij zijn nog lang niet klaar met alle toffe content van Gamescom 2024 en nemen jou graag hier in mee. Tijdens het evenement waren wij bij Atari en hebben zij ons ontzettend veel leuke games en hardware laten zien. Onder de noemer games viel ook Fatal Run 2089 en in dit artikel kun jij lezen wat ik er van vond!

Fatal Run 2089 is een moderne versie van het origineel dat in 1990 is uitgekomen voor de Atari consoles. Het spel is in een nieuw jasje gestopt zodat ook mensen op de nieuwe generatie hardware en pc kunnen gaan genieten van deze game vol actie.

Fatal Run 2089

Het spel is gemaakt door MNSTR Studio en ontwikkeld in Unreal Engine 5. Het spel is uitgerust met twintig verschillende levels verdeeld over vier zones waar jij doorheen kan rijden. In deze levels zijn er verschillende uitdagingen die je moet voltooien en geheimen paden die je kunt nemen.

Bossfights

Fatal Run 2089 heeft vier verschillende bosses die je kunt verslaan. Elke boss heeft zijn eigen unieke vaardigheden wat voor variatie in het spel zorgt.

Wagens

jij kunt de keus maken uit zeven verschillende wagens. Deze hebben allemaal hun eigen unieke gameplay mogelijkheden. In de game kun jij verschillende in-game currency vinden om de auto’s te upgraden en zo de eigen speelstijl te krijgen.

Eigen mening

Toen de presentatie was afgelopen en wij wat door het boek vol met art hadden gebladerd was het tijd om zelf aan de slag te gaan. De levels voelde inderdaad erg snel aan en als je eenmaal op gang was gekomen met de auto gaf dat een vet gevoel. Ik ben benieuwd wanneer je de auto meer upgrades geeft of dit voor een hele andere spelervaring zorgt maar voor de korte speelsessie die wij hadden viel het zeker niet tegen!

Fatal Run 2089 komt in 2025 uit voor de pc, Switch, PlayStation en Xbox. Ga jij hem halen? Laat het ons weten!