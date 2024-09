Titan Quest 2 toont 40 minuten aan gameplay

Titan Quest 2 is net als wij, teruggekomen van Gamescom. Indien je de game hebt gemist tijdens het gaming evenement in Duitsland, geen paniek. De ontwikkelaars hebben een video online geplaatst die eigenlijk exact hetzelfde laat zien als de Gamescom demo.

Titan Quest 2 speelt zich af in de Griekse Mythology. Het is een ARPG net als de voorgaande game en indien je dat niets zegt, het is een game als Diablo. De gameplay demo speelt zich af ergens aan het begin van de game. Een kleine disclaimer is dat er nog hard wordt gewerkt aan de game. De beelden die je ziet worden dus nog verfijnd.

Loot!

Loot is een groot onderdeel van een ARPG. Dat geldt ook voor Titan Quest 2. In deze ARPG zijn er twee soorten loot. Er is random loot met random rolls en een willekeurig uiterlijk op basis van verschillende gecombineerde componenten. Het uiterlijk is gelijk in zowel je inventory, maar ook als het op de grond ligt en als je het draagt. De random loot geld voor de hele game, behalve op bepaalde momenten voor bepaalde content bij bijvoorbeeld bossfights. Voor dit soort momenten zijn er unieke voorwerpen die niet random zijn.

Abilities

In Titan Quest 2 zijn je speciale aanvallen aan te passen met modifiers. Iedere aanval doet een standaard basis move, maar je kan deze aanval aanpassen met modifiers. Er zijn verschillende modifiers per aanval die je kunt kiezen en iedere modifier heeft een bepaalde modifier-slot kost. Je kunt dus builds gaan maken in deze game die niet alleen aan te passen zijn met je uitrusting, maar zelfs met de aanvallen. Zo kun je een stomp aanval extra rage laten genereren, maar er ook voor kiezen om de vijand er mee te stunnen. Misschien zelfs beide als je genoeg modifierpunten hebt voor die aanval.

Dit zijn slechts twee onderwerpen die we wilde uitlichten van deze nieuwe ARPG. Titan Quest 2 lijkt op dit moment echt iets nieuws te doen binnen de genre. Er is nog geen release datum bekend voor de game. Zodra de game er eentje heeft, lees je het op onze website!