Preview: Steek jezelf neer met Worship

Tijdens Gamescom 2024 heb ik een boel toffe games mogen checken. Alhoewel Crimson Desert mijn favoriete game was dit jaar, was er een titel die mij zo enorm verrast heeft, dat ik deze misschien nog wel op een gedeelde eerste plek zou zetten: Worship. Jordy en ik mochten de game achter de gesloten deuren van CosmoCover checken en waren beiden in ieder geval enorm onder de indruk.

Toen ontwikkelaar Chasing Rats het hele concept van Worship uit begon te leggen, lagen Jordy en ondergetekende helemaal dubbel van het lachen. Mijn god, wat raakte deze game de juiste snaar. Worship is een game waarin jij een cultist speelt die zijn evil god terug op aarde wilt halen. Om dit te doen zal hij volgers moeten krijgen en rituelen moeten voltooien. De game werd neergezet als een soort Pikmin Roguelite en dat klonk enorm tof in onze oren. Maar, wat kan je allemaal doen in deze uniek uitziende titel?

Loyaliteit

Je weet hoe het gaat met gelovige mensen en hun loyaliteit richting god. Jij als cultist hebt dat nog een tikkeltje erger. Om door de game heen te komen zul je verschillende rituelen moeten opslaan in je Ritual Book. Deze kan je vervolgens gebruiken om followers te krijgen, aanvallen uit te voeren, vallen te zetten en weet ik het wel niet allemaal. Om deze rituelen uit te voeren, moet jij jezelf steken en een bloedspoor achter laten in een bepaalde vorm of een specifiek teken. Vervolgens activeer jij jouw ritueel en boom goes the dynamite. Hoe groter jij het teken op de grond maakt, hoe sterker het ritueel dat je uitvoert. Uiteraard verlies je natuurlijk health naarmate je jouw eigen bloed over de grond heen spuit, niet zo slim eigenlijk. Gelukkig zijn er een aantal manieren om je health terug te krijgen, waaronder het gebruik maken van je followers? Hoe hoor ik je zeggen? Luister maar eens goed…

Zwart/witte minions

Jij als cultist moet volgers genereren, dit doe je door een ritueel uit te voeren rondom normale burgers. Jouw followers hebben vervolgens een enorm schattige kont en zullen je blindelings volgen, voor wat hoort wat! Jij geeft immers je bloed op om ze überhaupt te manipuleren. Jouw followers zullen vijanden voor je aanvallen, spullen voor je slopen en zelfs wegduiken wanneer jij dat doet. Bouw zoveel mogelijk trouwe volgers op, want ze zijn ook zo weer dood. Wat ik misschien nog wel het grappigste element vond, was dat je een follower op kan pakken en deze vervolgens leeg kan zuigen om jezelf te healen. Alsof dat nog niet genoeg is, kan je in multiplayer (ja, multiplayer) minions delen met je maten, is toch fantastisch. Het multiplayer element kregen we niet te zien, maar dit is wel iets waar ze een gedeelde focus op leggen, in combinatie met natuurlijk de solo play. Er hangt niet een direct limit aan het aantal volgers dat je kan hebben, maar er komt een bepaald punt rond de 100-125 volgers, waar je performance je wel zal vertellen dat het even genoeg is.

Unieke tekenstijl en animaties

Als fulltime creatieveling ben ik uiteraard iemand die goed kan gaan op een unieke art direction. Als Worship iets heeft, dan is het dat wel! Worship is namelijk zwart/wit en gebruikt uitsluitend kleur waar het nodig is. Zij gebruiken een paarse kleur voor magische uitingen en rood voor bloed. Juist doordat ze specifieke elementen in kleur doen, is de impact die zo’n kleur geeft veel groter. Daarnaast zijn de animaties enorm naadloos geïmplementeerd. Er zitten veel grappige animaties in, maar boss fights kunnen enorm episch zijn. Ik ben best iemand die kan genieten van indie titels en langs de meestal wat meer budget graphics kan kijken, maar dat is in deze game totaal niet nodig. Vlijmscherp en kleurrijk waar nodig, een perfecte balans al zeg ik het zelf.

Worship bestaat uit korte potjes van maximaal een aantal uur en brengt enorm veel humor, toffe animaties, naadloze gameplay en duwt het in een uniek tekenstijltje. De game heeft mijn aandacht in ieder geval enorm getrokken! Wij zullen terugkomen met een review wanneer de game uit is!