Preview: Perennial Order

Als je Dave vraagt wat hij van hele moeilijke games vindt zoals Souls-likes of 2.5d platformers met een focus op skill en geduld dan wuift hij het waarschijnlijk weg en zal hij je vertellen dat games relaxing horen te zijn. Toch hebben we hem naar de launch-party gestuurd van Perennial Order, om deze nieuwe game te checken met een one-hit kill mechanic, dat zal hem leren.

Het was vrijdag 14:00 toen ik in mijn auto stapte om de tocht van Limburg naar Rotterdam te maken. Een goeie 1.5 uur rijden zou je denken, nope, er was natuurlijk file en andere opstoppingen in Nederland, dus deze tocht duurde in totaal 2.5 uur. Eenmaal aangekomen bij het hoofdkantoor van SOEDESCO werd ik direct warm onthaald door het uitgeversbedrijf achter de unieke game Perennial Order. Heel wat mooie gesprekken over de industrie, het vak, de game, een mooi interview met Producer Laura en versnaperingen verder kon ik dan eindelijk de game spelen waarvoor ik het halve land was afgereisd.

Wat is Perennial Order?

Deze unieke indiegame speelt zich af in een 2.5d open-world game waar jij, als de perennial knight, je door deze wereld moet werken terwijl je oog in oog komt te staan met een legio aan harde bossfights. De game heeft een dark-fantasy wereld waar alles is overgenomen door planten. Alleen, of samen met een 2de knight, is het aan jou om de geheimen van deze wereld te ontrafelen.

Co-op en one-hit kill?

In Perennial Order sta je er niet per se alleen voor, zo kun je de game alleen spelen. Maar ook in co-op. Zowel local als online. Het unieke hieraan is dat zelfs al ga je dood. En dood ga je snel, gezien je in deze game na 1 klap al het loodje legt. JA, je leest het goed, NA 1 KLAP ben je af. Altijd, geen uitzonderingen…

Maar dat wil niet zeggen dat de fight over is. Als je in co-op speelt tenminste. Er is namelijk een mechanic waarbij je zelfs als geest nog de levende knight kan helpen aanvallen. En dat ga je nodig hebben, want de bosses hebben aardig wat health kan ik je vertellen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door intheGame (@inthegamenl)

Een in-depth interview

Tijdens mijn bezoek aan het hoofdkantoor van SOEDESCO had ik ook het genoegen om met Laura te praten over de game. Zo spraken we over de artstyle van de game, het ontwikkelproces voor de 4 ontwikkelaars achter de game en duiken we dieper in het verhaal en de one-hit kill mechanic.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door intheGame (@inthegamenl)

Al met al was het een geslaagde launch-party van een unieke game, die veel moeilijker is als dat ik normaal speel, maar daar zit wellicht de kracht. Soms een uitdaging aangaan moet kunnen, en misschien moet ik gewoon leren dat gamen niet altijd relaxing hoeft te zijn.

Perennial Order is te spelen op Steam, Xbox en PlayStation stores voor 19.99 en is nu beschikbaar!