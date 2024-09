Destiny 2 onthuld toekomstplannen voor Frontiers

Destiny 2 Codenaam Frontiers werd kort aangehaald tijdens een video over de toekomst van Destiny. Deze video keek vooral naar alle episodes die volgen na The Final Shape als epiloog op de Light & Dark Saga. Tijdens de laatste twee episodes krijgen we meer informatie over wat er staat te wachten in de volgende Destiny 2 uitbreiding “Apollo”.

Dat lees je goed. Het is nog lang niet over en uit voor Destiny 2, maar de game gaat er iets anders uit zien dan je gewend bent. Bungie stapt af van jaarlijkse uitbreidingen met een lineair verhaal en stapt over op twee middelgrote uitbreidingen per 6 maanden. Een nieuw seizoen lanceert met deze uitbreiding en blijft ook actief gedurende deze 6 maanden. Het nieuwe seizoen, met een seizoensgebonden reset gaat ook nog maar één keer per 6 maanden plaatsvinden. Eerder gingen er al geruchten rond dat de uitbreidingen waar Destiny naar kijkt in de toekomst ongeveer het formaat hebben van Shadowkeep. De eerste uitbreiding staat gepland voor de zomer van 2025 en heeft op dit moment nog codenaam “Apollo”.

Een jaar in Destiny gaat er dus iets anders uit zien. In het kort zien we dus twee nieuwe uitbreidingen en vier grote gratis contentupdates. In de komende maanden deelt Bungie meer concrete informatie over Frontiers en de innovaties die zij naar de game willen brengen. Ze willen de spelers nog beter betrekken en nog vaker meenemen met dit soort updates.

Geen grote campaign

De nieuwe Destiny 2 uitbreidingen vanaf Apollo stappen af van het idee om één lange campagne te spelen en zo goed als klaar te zijn. Bungie merkt dat de meeste ontwikkeltijd verloren gaat aan dit aspect. Dit gaan ze in het vervolg anders aanpakken. Bungie is op dit moment aan het experimenteren met verschillende niet lineaire campagne mogelijkheden vergelijkbaar met de Dreaming City, Metroidvanias, roguelikes en survival shooters. Elke uitbreiding zal iets nieuws doen. Ondanks er geen groot verhaal meer komt met iedere uitbreiding wilt Bungie niet afstappen van interessante verhalen. Ze proberen om de mysterie uit de eerste game terug te brengen in de toekomst en de speler weer het gevoel te geven dat ze iets groots en episch aan het ontdekken zijn.

Vier updates per jaar

Destiny gaat kijken naar 4 grote updates per jaar. Eentje per 3 maanden, waarvan één uitbreiding iedere 6 maanden. Iedere uitbreiding gaat gepaard met zo’n grote content update en brengt onder andere het volgende met zich mee:

Activities zoals Strikes, Exotic Missions of gehele nieuwe modes zoals Onslaught

Wapens, armour, Mods, Exotics

Nieuwe wekelijkste events

Nieuwe features

Combat meta en balans updates

Iedere 3 maanden zal de core game opgefrist worden en ziet de game ook een versimpeling en wordt de game in de toekomst toegankelijker voor nieuwe spelers. Onder andere door de UI te moderniseren en de Director logischer te maken zodat spelers sneller in de meest effectieve en interessante activiteiten kunnen duiken.

Ook de beloningen worden onder de loep genomen. Destiny moet uitdagend blijven voor alle spelers. Zelfs spelers die de nieuwste Raid hebben gedaan. Daarom is Bungie aan het kijken naar een nieuw systeem waarmee je grotere uitdagingen kunt maken voor jezelf. Ze beschrijven het systeem een beetje als Mythic + uit World of Warcraft, waar niet enkel de vijanden meer levens hebben en harder slaan, maar ook verschillende modifiers actief zijn. Hoe hoger de uitdaging, hoe beter de beloning. Zo komen er meer tiers in Legendary gear, denk aan Adept en Artifice. Dit systeem is de basis voor Destiny’s schalende uitdaging in het vervolg.

Frontiers is een nieuwe saga

Alhoewel we de Light & Dark Saga aan het afsluiten zijn in de epiloog met de episodes na The Final Shape. Worden we binnenkort geteased over de nieuwe uitbreiding en Saga. Deze start met codenaam en Apollo en draait wederom om één thema, net als de Light & Dark Saga. De nieuwe Saga introduceert nieuwe personages, facties, wendingen en meer. De eerstvolgende uitbreiding wordt zoals eerder al gezegd non-lineair. Dit betekent dat je het verhaal dat gepaard komt met deze uitbreiding in willekeurige volgorde kunt en mag gaan ervaren. Kijk jij er naar uit?