Review: Yars Rising

Tijdens onze Gamescom 2024 coverage kon je al meer lezen over Yars Rising welk wij mochten spelen bij Atari. Ondergetekende had meteen interesse en in dit artikel ben ik aan de slag gegaan met de volledige game. Terwijl de credits nu aan het rollen zijn is het dan eindelijk tijd om een review te schrijven en kijken of deze interesse tijdens Gamescom mij gedurende de game bij zijn gebleven.

Een side scrolling Metroidvania game is het genre van het spel waarin jij met Emi door de levels heen gaat en nieuwe powers krijgt. Tijdens deze levels moet je verschillende sluip routes opzoeken, puzzels oplossen en nog meer! Emi krijgt hulp van haar vrienden om zo de wereld te redden van een grotere vijand dan zij van tevoren had gedacht. In de volgende punten gaan we eens kijken hoe de game mij is bevallen en vellen uiteindelijk een oordeel over het spel als geheel.

Yars Rising

Ik heb de PlayStation 5 versie gespeeld met, op moment van schrijven, versie 1.1. Tijdens het spelen ben ik geen rare bugs tegengekomen en dat is altijd wel fijn in de hedendaagse games als deze gewoon foutloos doorgespeeld kan worden.

Verhaal

In het verhaal krijgt Emi de opdracht om een bedrijf te hacken. Een simpele klus voor de vaardigheden van ons karakter, maar het gaat toch niet helemaal goed. Voor je het weet ben jij deel van een veel groter iets en moet jij de wereld redden. Het verhaal van de game vond ik prima in elkaar zitten met wat leuke twists in het spel die het wat meer diepte geven. Wat mij vooral is bijgebleven is dat Emi haar eigen angsten heeft die zij moet overwinnen. Ze kan namelijk niet zwemmen! Het is erg interessant om te zien hoe de game hier mee om gaat.

Graphics

Over de graphics kan ik alleen maar zeggen dat het er ontzettend fijn uit ziet. De hele cyber sfeer die het met zich meedraagt is een heerlijk thema en doet de game goed.

Gameplay

Toch wel het belangrijkste aan spellen is vaak de gameplay. In Yars Rising moet jij dus verschillende floors door om missies uit te voeren. Deze missies worden vaak met een. Pictogram op de map geplaatst. Het verhaal flowed vrij naturel, maar soms moet je ook wat terug in de levels lopen.

Powers

Jij begint het spel vrij powerloos, je bent gewoon een hacker en sluipt door het gebouw om de missie uit te voeren. Wanneer het verhaal oppikt krijg je steeds meer nieuwe powers erbij tot aan het einde van het spel. Elk van deze powers voegt een nieuwe dimensie toe aan het spel. Ik wil ze niet allemaal hier neerzetten, want het is leuker om zelf erachter te komen, maar het spel verplicht je ook wel om van de verschillende vaardigheden gebruikt te maken.

Zoeken

In het spel zijn verschillende blokken die jij kan verkrijgen om Emi nog beter te laten worden. Deze moet je dan in een Tetrisachtige grid plaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer HP, krachtigere ammo of meer vaardigheden met hacken. Het geeft het gevoel dat je elk stukje op de map wel even wilt hebben bekeken omdat er toch wel goeie power-ups te vinden zijn voor het karakter.

Hacken

Over hacken gesproken, een groot gedeelte van het spel zou jij terminals gaan tegen komen om te gaan hacken. Hiermee open je deuren of speel je nieuwe krachten vrij. Ook is dit de manier om blokken te verkrijgen. Dit hacken is met een timer uitgerust en vraagt om een taak uit te voeren binnen deze tijd. Sommige van deze puzzels waren erg lastig! Gelukkig als je een paar keer het hacken niet hebt gehaald krijg je de optie van het spel om je zelf immuun te maken voor die specifieke puzzel. Hiermee hoef je dus niet te lang vast te zitten als jij dit niet wilt!

Bosses

Een hoogtepunt van het spel zijn de bosses, die bijzonder moeilijk kunnen zijn. Onthoud dat je hierbij niet de immuun optie kunt aanzetten. Het geeft een gezonde dosis aan uitdaging aan het spel en gaf mij zeker af en toe wel wat moeite en een paar pogingen voordat ik uiteindelijk bij de credits uit kwam. Hierbij had ik wel enorm veel aan alle terminals die ik was afgegaan en zo meer health en mijn vaardigheden een stuk krachtiger waren.

Muziek

De muziek in deze game is echt ontzettend goed te noemen en past erg in het thema van de game. Met futuristische tonen geeft dit net een extra zet aan de gehele spelbeleving.

Humor

Een speciaal tabje voor de humor in het spel. Emi is ontzettend sarcastisch opgezet en geschreven en dat zorgde voor mij zeker wel voor een glimlach op mijn gezicht tijdens het spelen.

Voice Acting

Alle lines in het spel door de karakters zijn voorzien van voice acting en dit klinkt erg goed. Het geeft, maar aan dat het team veel moeite heeft gedaan om veel in de game te laten kloppen.

Verdict

Yars Rising is eigenlijk gewoon een heel erg leuk spel. Pas tegen het einde van de game begon ik er een beetje uit te raken, aangezien je dan terug moest gaan naar vorige delen. De game is denk ik een goeie lengte voor het verhaal dat het wil vertellen en de gameplay elementen die het heeft. Het hacken van de terminals is een geweldige uitdaging, maar als jij vast komt te zitten is er niks aan de hand, want dan kan je gewoon de optie aanzetten dat je niet dood kan gaan.

De humor, muziek en thema van de game lijkt te kloppen en als wij de Gamescom presentatie mogen geloven heeft het team veel liefde voor de legacy van Atari in het spel gestopt. Dit is ook wel te merken door de vele nods die erin zitten. Als jij een leuke sidescrolling platformen wilt spelen kan je eigenlijk niet mis grijpen met Yars Rising. Het spel zou op moment van publiceren uit moeten zijn voor de PlayStation 4/5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch en pc.