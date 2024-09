Review: Test Drive Unlimited Solar Crown

De Test Drive games draaien al een tijdje mee, maar het is een lange tijd geleden sinds we laatste Test Drive Unlimited game voorbij zagen scheuren. Na een afwezigheid van 13 jaar verschijnt Test Drive weer op de grid met Test Drive Unlimited Solar Crown, als derde game binnen de Unlimited series, maar lijkt deze een jaar of 8 te laat.

Test Drive Unlimited heeft een lange poos moeten zoeken naar een nieuw thuis. Deze hebben ze inmiddels gevonden bij Nacon en KT Racing (bekend van onder andere de WRC-reeks). Na een afwezigheid van 13 jaar heb je een aantal verwachtingen voor een terugkeer zoals ambitieus als Solar Crown moet zijn. Een speelwereld zo groot als Hong Kong met meer dan genoeg speel en ontdekruimte voor autoliefhebbers van elk kaliber. Ondanks de game moet aanvoelen als een grote viering van de autosport in een open wereld, weet het niet te overtuigen en blinkt het nergens echt in uit, terwijl de ideeën voor deze titel enorm goed klinken.

Wat is Test Drive?

Als je deze game opstart en eigenlijk vrij weinig benul hebt van waar deze franchise vandaan komt, denk je misschien dat je één van de zoveel slechte aftreksels van Forza Horizon aan het spelen bent. En de game voelt op veel momenten ook wel een beetje zo aan. Toch wilt Test Drive Unlimited Solar Crown veel meer zijn dan dat. Het is een game voor auto enthousiastelingen die de hele scene rondom auto’s op prijs stellen tot een iets dieper niveau dan “rij 3x hetzelfde rondje hier en daar en de snelste wint”. Dat zit er hier ook wel in, maar dat lijkt iets minder de focus te zijn. Het is geen Need For Speed met een rival-systeem of een The Crew waarin je ter land, ter zee en in de lucht de wereld zo arcadisch als mogelijk verkent. Maar het is ook geen Forza Horizon, waarin alles mooi klinkt, oogt en lekker wegspeelt in een groots auto-festival, of een Gran Turismo die alles tot in op de schroef nauwkeurig nabouwt in een virtuele autosport tentoonstelling.

Test Drive Unlimited Solar Crown probeert verschillende elementen te lenen uit al deze race-games om een unieke ervaring te bieden die er nog niet is. Het probeert een community te zijn voor auto-liefhebbers, een leuke speelgrond neer te zetten met bekende soorten races met hier en daar kleine aanpassingen. Het wilt ook een groeiende wereld zijn waarin je in de vorm van seizoenen en toernooien meer aanzien en respect moet verdienen om omhoog te klimmen in de autowereld. Het heeft een luxe uitstraling met futuristische verzamelplaatsen waar je spelers en NPC’s ontmoet. Je hebt je eigen hotelkamer alsof het je appartement in GTA Online is en live in-game informatie over alles wat er gaande is in de speelwereld op dat moment. Op dit moment wordt dan overal weergegeven dat het eerste seizoen over zoveel dagen, uren en minuten begint. Het lijkt af te tellen naar iets groots en we blijven zeker even plakken om te zien wat er gaat gebeuren.

Op dit moment voelt Solar Crown echter heel erg leeg en kaal. Het voelt als een grote open wereld racer die haar servers al heeft open gezet voor een Early Access of Alpha periode, maar dat is het niet. Dit is nu al de volledige game die zijn fundament duidelijk heeft klaar staan.

Look en feel

Laten we overgaan op een positief punt en dat is dat de wereld groots is en je hier uren in kunt rond rijden om elk hoekje te verkennen. Op momenten ziet de game er ook mooi uit en die momenten zijn voor mij iets te schaars. Vooral in de drukke stad, in het donker, als het regent is het een visueel plezierige game om naar te kijken. Verreweg van de mooiste race game, maar het ziet er op dat moment niet slecht uit. Neon-verlichting in de straat en plassen water met reflecterende lichten op het asfalt creëren een heerlijke sfeer. Overdag ziet de game er iets anders uit met nauwelijks enige vorm van schaduw of reflecties op de auto’s, een algemeen heel erg dode vorm van globale belichting en bijzonder weinig detail. Dat maakt me in de omgeving nog het minste uit, want daar scheur je 90% van de tijd voorbij met meer dan 100 kilometer per uur, maar ook de auto’s zelf zijn niet heel geweldig.

Waarschijnlijk heeft het te maken met de schaal van de game, want de speelwereld is gigantisch en dat voel je tijdens het spelen ook. Het voelt echt alsof je in een grote stad rondrijdt met hoge gebouwen en naarmate je verder de stad uitrijdt, des te meer groen en meer kleine wegen je tegenkomt. Dit is heel goed nagemaakt waardoor het organisch aanvoelt. Maar deze grote open wereld komt dus met een prijskaartje. En dat prijskaartje bestaat uit kosten waardoor je moet inleveren op graphics, maar ook, misschien nog wel belangrijker, performance.

De game ziet er dus niet heel spectaculair uit op de PlayStation 5, maar heeft op gebied van performance ook best veel moeite. Haperingen met als resultaat ook een uitgesmeerd beeld en dat is gewoon echt geen mooi gezicht. Elk moment tot immersie wordt wel belaagd door slechte performance, muddy graphics, pop-in, of soms zelfs volledige crashes omdat de game wordt geplaagd door Always Online.

En de auto’s?

Het beste van de hele game is nog wel de auto-feel en de benadering van deze auto’s tijdens het spelen. Ik heb de game zowel met een DualSense controller gespeeld als in de PlaySeat met een redelijk instapmodel Thrustmaster stuur en pedalen. Wat mij opvalt is dat naar de tweede veruit mijn voorkeur gaat. Alhoewel Test Drive Unlimited Solar Crown absoluut een arcade-racer is, speelt het best wel lekker met een stuurtje en is de feedback goed. Er zijn ook ruim voldoende instellingen voor je stuur en mag je bijna alle knoppen zelf toewijzen, handmatig schakelen, raampjes open laten gaan, knipperlicht, spoiler besturing en noem maar op. Dat zit in deze game erg goed en dat speelt op die manier ook heel fijn. Het meeste plezier in deze game haal ik door echt de verschillende auto’s te proberen, dus echt wat de naam zegt “Test Drive”. Het rijden door de stad in cockpit view, hier en daar hard door de bocht, kijken of je de auto onder controle kunt houden, spelen met de snufjes op je auto, dat is leuk. Op deze manier ben je zo immersed in de game als het toelaat. Helaas geldt wel dat je in de cockpit mode echt veruit het minst mooie beeld hebt. De wereld voor je ziet er heel muddy uit. Veel dingen verschijnen pas in beeld als je heel dichtbij bent. Daarbij is het beeld van je achteruitkijkspiegel en zijspiegel nóg slechter en lijkt deze ook minder snel te verversen dan 30FPS. Het ziet er echt niet uit.

Het rijden met de auto’s voelt dan wel prima met een controller, maar beter met een stuurtje. Iedere auto voelt ook echt anders aan en upgrades maken een wezenlijk verschil in hoe de auto aanvoelt. In de races is de ervaring een beetje wisselvallig. De AI van NPC racers is letterlijk all over the place. De één scheurt je voorbij, de ander staat bijna stil en het zijn stuk voor stuk losse projectielen op weg. Iedere race lijkt ook een beetje willekeurig te zijn. Soms als ik een race opnieuw moet starten, is de AI weer helemaal anders, terwijl het dezelfde race is.

Always Online en gebrek aan gemak

Test Drive Unlimited Solar Crown is een Always Online game en dat betekent dat je de game niet kunt spelen zonder internet. Ook niet als de servers van de game offline zijn. Dit heeft er voor gezorgd dat ik de eerste 2 dagen niet of nauwelijks kon spelen en tot wel 2x toe een account bij Nacon heb moeten aanmaken en linken aan de game. Ook tijdens races verliest de game wel eens verbinding en word je uit de race gegooid. Als je de game afsluit en denkt “Ik ga hier morgen wel verder” heb je pech. Iedere keer als je de game opstart begin je weer in je hotelkamer, moet je eerst naar de lobby om vanuit daar te fast-travelen naar een andere locatie of om in een auto te stappen vanuit je garage.

Omdat de game dus Always Online is, kun je de game niet pauzeren. zelfs niet als je alleen in een race zit. Je kunt een race ook niet opnieuw starten als je bijvoorbeeld flink uit de bocht schiet. Je moet de race afrijden, of verlaten en dan opnieuw starten vanuit de wereld. Daarmee ben je direct 2 laadschermen en een aftelronde vóór de race verder. Gewoon een beetje irritant.

Verdict

Test Drive Unlimited Solar Crown is niet de open-wereld auto liefhebber racer die je verwacht nadat het meer dan 10 jaar afwezig is geweest en kan leren van zoveel voorbeelden op de markt. Het schiet te kort op enorm veel vlakken, waardoor het nergens in uitblinkt en eigenlijk op ieder individueel punt wel ondermaats presteert. Het leukste in de game is het verkennen van de wereld in de verschillende auto’s terwijl je speelt met alle toeters en bellen in cockpit mode als je met een stuurtje en pedalen speelt. Dan is het gevoel van de schaal van de game goed aanwezig en speelt het enorm fijn en is het bijna therapeutisch. Dit fijne gevoel wordt echter snel verpest door slechte perfomance en een lelijke uitstraling waardoor je eigenlijk nooit dat gevoel van immersie hebt waar je op hoopt.