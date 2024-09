Crimson Desert toont 50 minuten aan gameplay beelden

Crimson Desert, de langverwachte RPG van de makers van Black Desert Online laat zichzelf zien in een gameplay video van maar liefst 50 minuten. In deze video zien we meer over de combat, de omgeving en de algehele stijl van de game. Het is d meest gedetailleerde kijk op de game tot nu toe.

Wij mochten vorige maand voor een klein uurtje aan de slag met de game en wat we zagen was niet mis. Alhoewel de gameplay die je in deze video ziet, niet helemaal overeenkomt met de gamescom demo, zijn de eerste 6 minuten gelijk aan het begin van de gamescom demo. Deze gevechten waren een korte introductie om te wennen aan de combat, die ons laat denken aan games als Dragon’s Dogma, maar zeker ook Pearl Abyss‘ voorgaande titel: Black Desert Online.

Dat is dan ook een thema dat zich doortrekt in deze game. Van de omgeving, tot de haarscherpe details en de stijl van de game. Het lijkt sprekend op Black Desert en dat is natuurlijk niet mis, want de MMORPG van Pearl Abyss ziet er wonderschoon uit en gaat voor een zekere bijna-realistische fantasie stijl die we dus ook zien in games als Dragon’s Dogma. Het is geen Kingdom Come, maar ook geen Final Fantasy. Het zoekt de gulle middenweg.

Benieuwd naar Crimson Desert? Wij hebben ‘m al even gespeeld en vertellen je graag hoe wij er tot nu toe over denken. Check onze preview!