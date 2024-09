Preview: Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

Tails of Iron werd vrij goed ontvangen en in februari 2025 is het alweer tijd voor de volgende! Tails of Iron 2: Whiskers of Winter is een bikkelharde game en wij gaan jou vertellen waarom dat zo is.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter is een vervolg van de eerste. Het speelt zich af in een wereld vol ratten, nee letterlijk, ratten. Dit keer zal het kwaad vanuit het Noorden komen, hier broeit een oud kwaad zich op. Jij speelt Arlo, een jonge erfgenaam van de Warden of the Wastes. Het is aan Arlo om de Dark Wings een koekje van eigen deeg te geven. Om dit te doen zal je verschillende gebieden moeten trotseren. Sneeuw, bos, moeras, noem maar op! Wij hielden een interview met de beste mensen van Tails of Iron 2 en deze kan je hier lezen!

”Ga op pad in een uitgestrekt, door sneeuw geteisterd koninkrijk in Tails of Iron 2, het vervolg op het geprezen actie-RPG. Ga als Arlo, erfgenaam van de Warden of the Wastes, op avontuur in een epische zoektocht om een eeuwenoud naar bloed dorstend kwaad te overwinnen.”



Wanneer zijn jullie begonnen met het maken van Tails of Iron 2?

”We zijn eigenlijk direct begonnen met het maken van Tails of Iron 2, vlak na de lancering van het vorige deel. We wisten al direct dat het een uitgebreidere variant van de eerste zou worden. We wisten meteen wat dit deel ging worden en zijn er gelijk ingedoken.”

Wat is het verhaal in Tails of Iron 2 en hoe kan je de game vergelijken met de eerste?

”Dit deel is veel meer gothic meets Game of Thrones, met ratten. Je speelt als Arlo, je gaat naar een nieuw gebied in het noorden en daar ontdek je lugubere verhalen. In Tails of Iron had je 4 regions en dat is nu verdubbeld naar 8. Er zijn meer biomes met meer variatie. Deel 2 ziet ook de verschijnen van een grappling hook, vliegende enemies en veel meer armor en wapens. Dit keer is resistance voor condition damage ook een grotere focus geweest. Zo kan je meer spelen met de game mechanics en je speelstijl blijven ontwikkelen.” Daar voegde hij nog op toe: ”Je kan nu enemies beter inspecteren om achter hun zwakheden te komen en daarnaast speelt de dag/nacht cyclus een grote rol in de gameplay mechanics. Leren hoe de wereld werkt, welke vijanden op welk tijdstip naar buiten komen en begrijpen waar je wanneer moet zijn is van uiterst belang!”

Wij wisten niks van de game voordat we met de eerste aan de slag gingen en waren verrast met de moeilijkheid. Iets dat ons als Souls fans zeker beviel, maar iets dat we niet verwacht hadden in Tails of Iron. ”I got my ass handed”, zei Jordy. Borduurt de tweede game door op deze moeilijkheid?

”Dat doet het zeker, daar heb je een heel goed punt! Het wordt moeilijk, het is een Soulslike. Je hebt daarbij keuzes die niet alleen impact hebben op je verhaal, maar ook op de moeilijkheden die op je af komen. Maar, je kan ook switchen en manieren vinden om de game makkelijker te maken.”

Waar kijk jij als ontwikkelaar het meest naar uit?

”Ik ben een story type-a guy, ik hou van een goed verhaal, ik hou van het rekken van onze grenzen als ontwikkelaars. Ik ben enorm benieuwd naar hoe mensen door het verhaal gaan en hoe ze exploratie aanvliegen, gezien ze enorm met elkaar verbonden zijn. Dit deel is nog meer story based dan de eerste!”

Tails of Iron 2 verschijnt verrassend genoeg op elke console van de Playstation 4 en 5 tot aan de Nintendo Switch. De game verschijnt ergens in het eerste kwartaal van 2025. Ben jij al benieuwd naar dit tweede deel en heb jij de eerste gespeeld? Vertel ons dan zeker meer over jouw ervaring.