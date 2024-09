Review: Age of Mythology – Retold

Age of Mythology Retold is hier en deze RTS spin-off van de Age of Empires reeks is dé strategie game voor iedere Age of Empires fan die iets meer fantasierijke saus over hun Age of Empires diner wilt. Is de game net zo goed als 22 jaar geleden, of misschien wel beter?

Age of Mythology verscheen in 2002 op PC in een periode waarin iedere PC in elke woon- of studeerkamer wel een kopie van Age of Empires of Age of Empires 2 was geïnstalleerd. Dé game van mijn jeugd en Age of Mythology was het perfecte vervolg in die reeks. De eerste PC game waar ik destijds tientallen, als niet honderden uren in heb gestoken. Alleen op mijn kamer en samen met een vriend, waarbij we de meest krankzinnige custom maps en eigen scenario’s bouwde. Zo hadden we één map met de naam “Aqua Myth Unit Resort”, een soort van reusachtige dierentuin met Myth Units en huisjes voor parkbezoekers om in te overnachten. Totaal niet waar deze game voor bedoeld is, maar een kind met genoeg fantasie heeft aan Age of Mythology dus uren speelplezier. De game heeft een zodanige impact gehad op mijn ontwikkeling dat mijn liefde voor de Griekse Mythology is gaan bloeien door deze game, ik daar op de Havo mijn profielwerkstuk over heb gehouden en deze met een dikke 9,5 heb af mogen ronden. Ook vernoemde ik destijds mijn RuneScape personage naar dé held uit de game, Arkantos. Kortom, ik ben een grote fan van deze game en was dan ook zeer verheugd om aan de slag te gaan met deze remaster.

Anders dan Age of Empires?

Wie tot op heden nog niet bekend was met Age of Mythology, kan de game het beste zien als een Age of Empires game, maar dan met alle mythen van de Griekse, Noorse en Egyptische historie. Dat wil zeggen dat je naast standaard voetsoldaten, siege units, horse units ook de beschikking hebt over mythische wezens zoals de Pegasus, Minotaur, draken, Medusa en ga zo nog maar even verder.

De oude goden uit dit tijdperk spelen dan ook een belangrijke rol tijdens het spelen. Bij het avanceren van een tijdperk kies je één van de twee aangeboden goden of godinnen om te bepalen welke God Powers je krijgt toegevoegd aan je arsenaal, welke Myth Units je mag maken en welke speciale upgrades je kunt kopen. Het voegt een hele nieuwe dimensie toe aan de strategische gameplay van deze franchise waarbij God Powers, een zeer sterke incidentele troef, ingezet kan worden om het tij te keren.

Ook in het verhaal speelt het verhaal rondom de mythen een grote rol en speel je door verschillende campagnes heen die het oude verhaal met een gezonde dosis fantasie verteld over de oude Grieken, Atlanteans, Noren en Egyptenaren. Stuk voor stuk enorm vermakelijke verhalen die je meenemen naar vroeger met een grote toevoeging van “wat als deze helden en deze wezens echt bestonden?”

Retold

Het verhaal van Age of Mythology wordt dus opnieuw verteld in deze Retold remaster. Het beste wat ik hier eigenlijk over kan zeggen is dat de game zo speelt en uitziet als ik me kan herinneren. Daar mee bedoel ik dus absoluut niet dat het niet veranderd is, maar dat het er uit ziet en het speelt zoals ik verwacht. Je kent het wel, je hebt mooie herinneringen aan een oude game uit de jaren 2000, maar zodra je ‘m opnieuw opstart ziet deze er ontzettend verouderd uit en speelt het enorm lomp. Je herinneringen van een game zijn vaak mooier dan het daadwerkelijk was en als ik nu terug denk aan Age of Mythology en de Retold versie speel, is dat vrijwel identiek. In mijn ogen een geslaagde remaster dus.

De game is verder eigenlijk nagenoeg hetzelfde gebleven. Het speelt hetzelfde, maar het ziet er natuurlijk een stuk mooier uit. De game heeft een grafische boost gekregen en alle personages, gebouwen en animaties zijn opnieuw gemaakt. Deze stralen dan ook in 4K. Age of Mythology was nog nooit zo smooth en zo mooi. Ook de soundtracks zijn opnieuw gemaakt en deze klinken heerlijk nostalgisch. Toch had mijn laptop het redelijk zwaar met de game op High Settings in 4K. Daar trok ik gemiddeld 34 FPS mee, terwijl grafisch zwaardere games iets beter lijken te draaien. Dat verbaasde me een klein beetje, maar verder blijft de game wel heel stabiel. Zelfs als er enorm veel units op het scherm zijn en er van alles om je heen gebeurd.

Waar de gameplay bijna identiek is aan de originele game, zijn er kleine aanpassingen doorgevoerd om de game beter in balans te brengen. Zo zijn stats van bepaalde units aangepast, zijn sommige regels iets aangepast en bepaalde units verwisseld in tijdperken waardoor je al op vroegere tijdperken meer tot je beschikking hebt om al vroeg tactische keuzes te maken. Ik ben vroeger nooit echt helemaal in de competitie gedoken, dus ik kan niet heel goed uitleggen wat er allemaal anders is (Kijk hier eens naar), behalve dat God Powers niet meer single use zijn, maar je ze op cooldown vaker kunt gebruiken, maar kosten ze na de eerste keer een hele hoop Faith en wordt dit per gebruik duurder.

Handige features zoals het distribueren van je villagers zorgen er voor dat je zelf minder bezig hoeft te zijn met resource management, maar je des te meer kunt focussen op de aankomende gevechten. Ondanks de handige nieuwe en verfijnde gameplay, is de game niet geheel bug-vrij en heb ik zelf vooral redelijk was last ondervonden van de auto-pathing. Villagers die tegen een muur aan blijven lopen of in rondjes lopen en redelijke grote legers die proberen met z’n allen door een opening in een muur te lopen zorgen voor soms wel wat lompe momenten, die er tevens voor zorgen dat je je leger kwijt kunt raken of gewoon een berg aan resources mist als je even niet goed oplet.

Verdict

Age of Mythology Retold is dus eigenlijk nog steeds als vanouds, maar dan heerlijk opgefrist met nieuwe looks, kleine aanpassingen en een vloeiende ervaring. De game bevat nu al alles wat in de originele game heeft gezeten met mod ondersteuning, maar wordt ook nog uitgebreid met DLC in de toekomst. Deze DLC brengt ons een hele nieuwe Pantheon, namelijk de Chinese mythology, iets wat nooit eerder in Age of Mythology heeft gezeten. Indien je fijne herinneringen hebt gehad aan deze RTS en deze graag opnieuw wilt beleven, kan ik deze remaster sowieso aanraden. Maar ook als je de originele nooit hebt gespeeld, is Age of Mythology Retold vandaag de dag een heerlijke RTS die past bij de tijd. Spelers met een Game Pass abonnement kunnen de game zonder extra kosten spelen op Xbox en PC, dus ga ‘m sowieso even proberen! Zonder Game Pass speel je de game al voor drie tientjes, en ben je echt tientallen uren zoet als je van RTS games houdt.