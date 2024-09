Astrobotanica aangekondigd voor Early Access in 2025

Astrobotanica is de aller eerste game van Space Goblin Studio, een gloednieuwe ontwikkelstudio, opgezet door veteranen uit de AAA gaming industrie. Hun eerste game wordt een mix van survival, exploration en planten tovenarij. De game verschijnt via Steam in 2025 en zal als eerst speelbaar zijn in Early Access.

Astrobotanica speelt zich op de aarde, maar dan zo’n 300.000 jaar geleden in het Pleistoceen tijdperk. Als speler neem je de rol van Xel op, een ontzettend intelligente alien botanicus afkomstig uit een ver sterrenstelsel. Wat doet deze alien op de aarde? Nou, door een grote mislukking op technologisch vlak moet Xel de plek waar het vandaan komt verlaten. De planeet is stervende. Xel is op zoek naar een planeet met rijke flora en fauna en vindt de aarde, maar niet met opzet. De aarde is afhankelijk van CO² en dit goedje is een hele uitdaging voor Xel om mee te werken. Dat was namelijk niet zijn originele plan.

De eerste teaser trailer is al verschenen en die zie je hier beneden. Er is ook al een Steam Pagina waar je de game alvast aan je verlanglijstje kunt toevoegen. Tevens vind je hier een uitgebreide beschrijving van enkele key features in de game. Zo heeft de game een P.R.I.M.A.L. upgrade systeem die enorm veel lijkt op het S.P.E.C.I.A.L upgrade systeem uit Fallout en met name Fallout 4.

Deze unieke game gebouwd met bekende elementen wordt de eerste game van Space Goblin Studio. Deze studio is opgericht door ontwikkelaars die hebben gewerkt aan Dead Island, Dying Light en Green Hell. Het is maar een klein team, maar hebben grootse plannen en nemen de toekomstige spelers nu al graag mee in de ontwikkeling. Blijf ze dus vooral volgen via Steam.

“Astrobotanica is a game we’ve always wanted to play,” verteld Arkadiusz Woźniak, Founder van Space Goblin Studio. “I hope to bring new life to the survival genre by combining innovative gameplay with familiar themes. With gamers’ support, I’m sure we will craft Astrobotanica into a remarkable title, while working towards future co-op.”

Ziet dit er uit als iets dat jij wilt spelen?