Battlefield keert terug naar zijn roots

De volgende Battlefield game keert terug naar zijn roots en speelt zich af in een moderne setting. Battlefield 3 en 4 worden gebruikt om een sterk blauwdruk op te zetten voor de volgende game binnen de franchise. EA en DICE hebben geleerd van de grote blunders in 2042 en luisteren nu écht naar de fans.

64 spelers, Classes, moderne setting. Het recept voor een goede Battlefield game. Dat is tenminste zo als we naar het succes van deel 3 en 4 kijken. Vince Zampella, ooit opperhoofd bij Infinity Ward in haar piek, nu opperhoofd van Battlefield, wist daar het volgende over te zeggen:

“I mean, if you look back to the peak or the pinnacle of Battlefield, it’s that Battlefield 3… Battlefield 4 era where everything was modern. And I think we have to get back to the core of what Battlefield is and do that amazingly well, and then we’ll see where it goes from there. But I think for me, it’s that peak of Battlefield-ness is in that Battlefield 3 and 4 days. So I think it’s nostalgic for players, for me, for the teams even. Those are kind of the heyday…although I would say 1942 also.”

Het lijkt er op dat EA en DICE echt wel geleerd hebben van Battlefield 20242 en eindelijk eens gaan kijken naar wat de franchise echt goed maakte. Alles groter puur om te kunnen zeggen dat het groter is, is nutteloos en heeft dus niet goed uitgepakt. Ook de specialists hebben niet gewerkt en de fans hebben dat zeer duidelijk gemaakt. Het is alsof de ontwikkelaars compleet vergeten waren dat ze al een blauwdruk hadden die goed werkte.

“Yeah, the 128 player, did it make it more fun? Like…doing the number for the sake of the number doesn’t make any sense. We’re testing everything around what’s the most fun. So like you said, the maps, once they get to a certain scale, become different. It’s a different play space, and I think you have to design around that. So we are designing something that is more akin to previous Battlefields,” zegt Zampella. “I’d rather have nice, dense, really nice, well-designed play spaces. Some of them are really good. I can’t wait for you to see some of them.

Vince is dus vooral van mening dat je beter klein kunt beginnen en er voor kunt zorgen dat de ruimte die je hebt, optimaal benut wordt door de spelers. Goede voorbeelden hiervan zijn fan-favoriete maps zoals Operation Locker en Operation Metro. Twee zeer kleine maps waar de spelers in nauwe gangen bij elkaar komen. Dit zorgt voor een game met veel “touwtje trekken”. Deze maps zijn heel succesvol gebleken waardoor je vandaag de dag nog steeds servers hebt die deze map 24/7 in rotation hebben. Operation Metro is daarnaast ook meerdere keren opnieuw uitgebracht.

Ook de grotere maps doen het goed in Battlefield. Caspian Border is een perfecte map voor deze franchise en bijna ieder punt van deze map is wel herkenbaar voor bepaalde gevechten. In tegenstelling tot de reusachtige maps van 2042, die vaak maar voor een heel klein oppervlak benut worden. Het belangrijkste is dus om vast te houden wat Battlefield altijd zo goed heeft gemaakt. Dat lijken ze nu wel voor elkaar te hebben. Het is nog maar even afwachten of dat nog steeds is wat de fans willen.

“We have to have the core. The core Battlefield players know what they want. They’ve been with us forever, they’ve been amazing supporters. We need to earn their trust back and get them back on our side”

Dat en meer uit het recente interview dat IGN heeft gehouden met Vince Zampella.