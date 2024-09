Warhammer 40k: Darktide mogelijk onderweg naar PlayStation 5

Warhammer 40K fans eten goed. Althans, dat is als dit bericht blijkt te kloppen. Warhammer 40K: Darktide is mogelijk onderweg naar de PlayStation 5. De game is voorzien van een rating in Taiwain. Vaak resulteert dit in een aankondiging op kort termijn, maar soms gebeurt er ook helemaal niks voor een lange tijd.

Heel veel meer woorden kunnen we er niet om vuil maken. Warhammer 40: Darktide verscheen oorspronkelijk alleen op Xbox en PC en heeft een gemiddelde reviewscore van 74 op Metacritic. De game is nu bijna twee jaar oud, maar het is een perfect moment om de game opnieuw uit te brengen. Gezien het grote succes van Warhammer 40K: Space Marine 2, is dit het uitgerekende moment voor fans van de franchise, of gloednieuwe fans dankzij Space Marine 2, om Warhammer 40K nog verder te verkennen. PlayStation spelers hebben ook laten weten dat ze genoten hebben van de Vermintide games en dus graag zien dat de Darktide game ook naar de PlayStation komt.

A PlayStation 5 version of Warhammer 40,000: Darktide has been rated in Taiwan. It’s currently available for Xbox Series and PC. Gematsu page: https://t.co/llg9N2FXMI pic.twitter.com/AHu08vSTos — Gematsu (@gematsu) September 16, 2024

Mogelijk dat er binnenkort een aantal PlayStation aankondigingen aankomen. Volgens veel geruchten moet er deze maand, nog vóór de Tokyo Game Show een State of Play verschijnen. Zou Darktide tijdens deze showcase getoond worden voor de PS5?

Meer Warhammer?

Space Marine 2 is nu uit en deze game is wat mij betreft een regelrechte hit. Het vat alles samen wat de PlayStation 3 en Xbox 360 tijdperk zo goed maakte op het gebied van gruwelijke shooter games. Volgens Saber Interactive was dit ook precies het doel van de studio. Lees onze review hier:

Nog niet verzadigd. In 2019 speelde we Warhammer: Chaosbane. Ook daar lees je hier een review van!