Preview: Vice Undercover

Tijdens Gamescom 2024 hebben we veel games gezien, waaronder een paar verrassingen die normaal onder onze radar zouden zijn gevlogen. Gelukkig was Vice Undercover niet zo verborgen als de naam doet vermoeden en kregen Dave en Daniel de kans om terug te reizen naar het Miami van de jaren 80, met een twist.

Stel je voor: je woont in Miami in de jaren 80, het is een wilde tijd waar corruptie en kartels zegevieren. Echter is de technologie al zo ver dat het internet bestaat (inmiddels een paar jaar). Jij speelt als undercover agent Vida en het is je taak om dagelijks 1 uur lang in het hoofdkwartier van een bekende kartel (gebaseerd op het kartel van Escobar) in te breken en hun computer & internet te gebruiken om het kartel van binnenuit te ontmantelen.

Vice Undercover introduceert Amigo OS

Elke dag is het jouw taak om het hoofdkwartier in te breken, hier heb je 1 uur (realtime) de tijd om opdrachten uit te voeren die het kartel ontmaskeren. Je kunt niet opslaan tussendoor en je speelt al gaande door verschillende verhaallijnen en seasons heen, waar je op de hoogte wordt gehouden door recaps en storylines alsof je midden in een seizoen van Narcos of Miami Vice zit. Een uur realtime, ga je met name later in de game nodig hebben, aangezien de opdrachten steeds zwaarder worden en jouw expertise in het gebruik van het Amigo OS steeds belangrijker wordt.

Amigo OS is het besturingssysteem dat staat geïnstalleerd op de computers van het kartel. Dit OS is zwaar geïnspireerd door Windows 98 en Mac OS X. Zelfs Clippy is er om je te helpen. In Vice Undercover bestuur je als het ware dit OS waar je door contacten kan bladeren, chat berichten kan lezen, wereldkaarten kan onderzoeken en gesprekken kan afluisteren, je staat altijd in contact met je hoofdkantoor, maar ook met kartelleden, state officials en een wereldwijd netwerk aan figuren van de KGB, tot andere kartels en er zouden zelfs figuren zijn die gebaseerd zijn op Nederlandse criminelen uit die tijd. Ancient Machine Studios Co-CEO Cos Lazouras verzekerd ons dat er veel geheimen en bekende figuren alsook waargebeurde gebeurtenissen in de game zitten.

Maak jij tijd vrij?

Wat Vice Undercover dan zo uniek maakt, is de realtime focus. Wanneer je de game gaat spelen moet je je schema dus daadwerkelijk vrij maken gezien je de game niet kan pauzeren of opslaan. Dit hebben de developers gedaan om jou daadwerkelijk in de schoenen van Vida te plaatsen waar elke seconde telt. Verder telt elke keuze die je maakt en heeft de game verschillende routes die je kan doorlopen, wat dan weer invloed heeft op hoe mensen op je reageren en elke eindes je krijgt.

Tijdens onze speelsessie van een uur zagen we hoe een uur in de game eruit ziet. Dave ging aan de slag om kartel leden te onderzoeken., kreeg tips over wie hij moest onderzoeken en ging al gaandeweg door Amigo OS heen om de juiste informatie te achterhalen uit de databases van de kartels. Al gaandeweg lukte het Dave om het operating system steeds meer onder de knie te krijgen door verschillende shortcuts te gebruiken. Hiermee werd het al gauw duidelijk dat je Amigo OS helemaal moet leren te meesteren wil je het einde van de game tot een succes willen brengen. Een leuk weetje over de game is dat het wordt ontwikkeld door 2 veteranen uit de industrie die zijn samengekomen om dit passieproject te maken.

Ongeveer 70% van de tijd zit je dus met je gezicht vastgelijmd aan het beeldscherm, maar dit zal niet altijd het geval zijn. Binnen het kartelgebouw moet je ook zaken onderzoeken en hierbij geeft de game je de mogelijkheid een aantal ruimtes te onderzoeken.

Miami vibes, gotta love it

Dat de game inspiratie opneemt uit bekende franchises zoals GTA: Vice City, Narcos, Miami Vice, The Godfather 2, Scarface en Hotline Miami mogen duidelijk zijn. Dit doen ze goed en de twist dat het internet bestaat maakt het geheel des te meer interesting wat mij betreft. Als iemand die extreem erg uitkijkt naar GTA 6 komt Vice Undercover als geroepen.

Bekijk ook onze video preview:

Vice Undercover zal in het 4de kwartaal van 2024 ergens uit moeten komen en komt naar de PC, Xbox Series S\X en PS5. Maar natuurlijk wil deze game het liefste zo authentiek mogelijk op de PC spelen, je kunt de game alvast hier op je wishlist zetten.