Review: Guild Wars 2: Janthir Wilds (In progress)

Iedere Guild Wars 2 expansion zit ik weer op het puntje van m’n stoel te kijken naar wat er allemaal nieuw gaat zijn wanneer deze live gaat. ArenaNet wist me ook dit keer weer te grijpen bij de balletjes en voor ik ’t wist zat ik in de wilde gebieden van Janthir. Hoe erg werd ik dit keer opgeslokt door Janthir Wilds?

Janthir is natuurlijk een begrip dat we kennen uit de originele Guild Wars. ArenaNet is enorm goed in het vergaren van een boel fan service voor spelers die de lore door en door kennen, terwijl ze ook innoverend blijven en kijken naar hoe ze nieuwe spelers naar de game trekken. Dat is hier dus geen uitzondering. Het verhaal bevat bekende elementen, maar ook een boel nieuwe. De game speelt zich dan ook 250+ jaar later af. Ik was in de eerste weken van Secrets of the Obscure enorm enthousiast over de nieuwe lore elementen die naar de game kwamen, maar dat zwakte na de patches die volgden best wel wat af. Janthir Wilds trekt dit nieuwe verhaal door, maar doet dit op een manier die mij al direct meer bevalt. Het is een direct vervolg maar prikt toch enorm goed in de lore. Laten we een kijkje nemen!

Houdt in je achterhoofd dat de expansion in 4 delen komt. Wij zullen een genummerde review pas uitbrengen na de laatste patch. Dit zal een ge-update versie worden van deze review, dus houdt de website zeer zeker goed in de gaten!

Tyria komt samen

De wonderlijke wereld van Tyria wordt niet alleen uitgebreid met 2 nieuwe gebieden, maar wordt ook qua verhaallijn natuurlijk weer vooruit geduwd. Waar het verhaal van SotO al snel een kant op ging die ik niet zo heel tof vond, lijkt Janthir Wilds me echt te pakken op waarom ik zoveel van deze games hou. De expansion begint dan ook met het samenkomen van de leiders van Tyria. Jij bent dit keer niet zomaar de commander, maar er wordt echt een politieke visie gevraagd van jouw personage. Jij staat daar, tussen de leiders van Tyria, ervoor te zorgen dat niks escaleert. Na de event van SotO willen de leiders namelijk een bepaalde zekerheid en veiligheid. Om die te bieden komt er een overeenkomst, eentje die ieder ras en iedere Tyrian samenbrengt om de wereld te beschermen. Om dit te doen ga je uiteindelijk naar Janthir toe om ook daar te kijken naar een samenwerking met de locals. Hier vinden we de Lowland Kodan en begint ons avontuur in deze wilde maps.

Het verhaal is dusver enorm goed geschreven. Er zit de droge humor in die we kennen van eerdere content en er is iets nieuws aan de hand. De Lowland Kodan bieden een nieuw perspectief voor de Commander en al gauw leer jij hun wegen kennen. Het is enorm tof om een nieuw ras te ontdekken en de interactie hiermee te ondergaan. Uiteraard is de story nog verre van klaar, dus ik ben heel benieuwd of ze dit sterke verhaal tot een goed einde kunnen breien! Wat ik daarbij ook leuk vond, was hoe de story nu nog focust op de personages, Lowland Kodan en hun problemen, in plaats van dat ze direct een antagonist introduceren.

Content

Naast het verhaal is er in de nieuwe maps veel nieuwe content. Dit keer doen ze het wederom op een andere manier. Waar SotO de fout maakte om Rift Hunting te introduceren en er vervolgens niet veel bijzonders mee te doen, wat resulteerde in een vrij saai stukje gameplay, leunt Janthir Wilds meer op oude tradities in een nieuw jasje. Dit keer maakt de game namelijk gebruik van het Task of Heart systeem. Eerder zagen we in Path of Fire al dat deze events een reset kregen, waarna je ze opnieuw kon spelen voor een continue beloningssysteem. ArenaNet heeft dit gepakt en er een tier systeem aan vastgehangen. Hoe hoger je tier, hoe meer rewards je krijgt. Maar, dat niet alleen, de Lowland Kodan gaan je ook steeds meer zien als onderdeel van hun ras en je anders benaderen. Hierdoor speel je ook weer nieuwe mogelijkheden vrij die uiteraard leiden tot toffe beloningen. Daarnaast hebben de nieuwe maps geen meta events, maar Janthir Syntri heeft wel een toffe world boss, eentje die met een knipoog naar Guild Wars: Prophecies in de game is gezet! Deze boss laat zien dat raid mechanics echt naar de open wereld komen.

Lowland Shores

Man man man, wat was het een verademing om door deze map heen te spelen. Lowland Shores voelt als een expeditie in Monster Hunter en dat is een groot compliment. Waar ArenaNet het een beetje verloren leek te zijn qua map designs, is het dit maal echt weer van de bovenste plank. They still got it! Wat voor mij het grootste probleem in Guild Wars werd, was de Skyscale. Een enorm toffe mount, maar ook eentje die door de eindeloze upgrades het exploratie plezier uit de game trok. Je kon overal gewoon naartoe vliegen. Dat is hier toch echt even anders. Je wordt wederom gestimuleerd om al je mounts te herontdekken en de focus op exploratie ligt torenhoog. Lowland Shores is groots en het lijkt bijna alsof de map je opslokt. Dit zorgt ervoor dat ik weer enorm veel plezier kon ervaren in GW2. Ik kreeg op bepaalde punten in de map zelfs het idee dat ArenaNet personeel gedwongen Elden Ring moest spelen om weer even up-to-date te worden met wat gamers leuk vinden om te zien in map designs.

Lowland Shores is wat de ontwikkelaars noemen een ‘cosy map’. Dit betekend dat combat hier niet de focus is, maar innoverende en leuke content de hoofdrol pakt. Dat betekend niet dat er geen combat in deze map zit, het is gewoonweg niet het hoogtepunt. Dat zijn echt de visuals, het rennen of vliegen op je mounts, het heen en weer springen om geheime stukjes te ontdekken. Dit natuurlijk ook allemaal in het kader van de vernieuwde Warclaw.

Over die Warclaw

Die heeft een leuke upgrade gehad. Fans hebben lang moeten vragen naar een PvE Warclaw variant en dat is nu dus werkelijkheid geworden. De Warclaw heeft een aantal jumps gekregen en ook een skill die enorm handig is tijdens de world boss in Janthir Syntri. Dit is namelijk een ketting die je aan de boss vast moet maken om hem om te laten vallen. Ik vond het enorm tof om te zien hoe dit soort mechanics steeds meer naar mounts komen. Ik hoop alleen dat ArenaNet dit weet vast te houden en dat het niet one-hit-wonder skills worden die daarna nooit meer nodig zijn.

Janthir Syntri

De tweede map, Janthir Syntri, liet me erg denken aan dat ene riool in Dark Souls. Je weet wel, die enorme k*tplek waar je constant poisoned bent en zo door je heals heen bent. Het is namelijk een map die nogal ‘verrot’ is en dat is visueel zeker te zien. Net als Lowland Shores is dit visueel een enorm mooie map, alleen dan net wat anders. Je voelt hier het gevaar, combat is de highlight en hier speelt de conclusie voor het eerste deel van het verhaal zich af. Wat wel opviel is dat de map nog vrij leeg is qua content, in ieder geval meer dan normaal. Dit zal te maken hebben met de volgende patch, die zal meer content brengen naar deze map.

Difficult difficult lemon difficult

Wederom een verademing in deze expansion. De moeilijkheidsgraad is hoog in deze expansion. Dat was in SotO ook wel het geval, alleen voelt het dit keer meer skill based. Wat ik daarmee bedoel, is dat het moeilijk is op een eerlijke manier. Het draait niet alleen om hoge damage outputs vanuit jouw kant, het draait ook echt weer om timing en dat vind ik in ieder geval een groot pluspunt. Hopelijk kunnen ze dit doortrekken!

Player housing

Spelers hebben altijd hun eigen omgeving gehad waar ze nodes neer konden zetten om dagelijks resources te krijgen. Maar, spelers wilden altijd al een uitgebreidere manier van player housing en Homestead is hier de oplossing voor. In jouw Homestead kan je bouwen, bouwen en bouwen. Er is enorm veel vrijheid voor spelers om te doen en laten wat ze willen en de mogelijkheden zijn eindeloos. Qua controls is het nog een beetje wennen, gezien het voelt als een mix tussen Blender (3D programma) en The Sims. Maar als je het eenmaal doorhebt, dan merk je direct hoe veel vrijheid er daadwerkelijk is. Wat daarnaast ook tof is, is dat de resources die je nodig hebt om te bouwen en de blueprints die je moet krijgen allemaal komen van zowel de nieuwe gebieden als oude content. Dit zorgt ervoor dat alles weer lekker relevant wordt en blijft en het is extra motivatie om de wereld in te trekken.

Voorlopig verdict

Guild Wars 2: Janthir Wilds is maar net begonnen met het uitrollen van nieuwe content en is nu al 1 van mijn favoriete expansions. Het is een step-up tegenover Secrets of the Obscure. ArenaNet heeft de core van wat fans tof vinden weer weten vast te grijpen en erop te innoveren. In november zal de nieuwe raid verschijnen en ik kijk hier enorm naar uit. Ben je in de vorige expansion afgehaakt? Dan is het misschien tijd om terug te komen!