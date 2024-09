Horizon Zero Dawn Remastered komt naar PC en PS5?

Dat Sony groot fan is van remakes en remasters mogen duidelijk zijn. Zo kreeg The Last of Us 1 een gehele remake en deeltje 2 een remaster kort na launch, het lijkt erop dat Horizon dezelfde treatment mag verwachten.

Binnen de redactie zit bijna niemand te wachten op remakes van games die nog niet heel erg oud zijn, persoonlijk ben ik waarschijnlijk de enige die het wel tof vind, mits het niet de ontwikkeling van nieuwe games in de weg zit. Echter vraag ook ik mij af wie er echt zit te wachten op een remaster van de originele Horizon Zero Dawn, gezien de game er nog steeds fantastisch uit ziet, desalniettemin kijk ik er ergens stiekem naar uit om de game opnieuw te spelen, in een vernieuwd jasje. Ben ik dan de doelgroep waar Sony deze remakes voor maakt? Wellicht.

Daar zijn ze weer, de ESRB-Ratings die vroegtijdig games lekken omdat ze getest zijn om te kijken of de kinderen in onze samenleving niet al te zeer worden aangetast door het spelen van een desbetreffende game. Gezien Sony waarschijnlijk eind van de maand een State of Play op de planning heeft staan zou het mij dan ook niet verbazen als ze deze remaster gaan aankondigen. Gezien de aankondiging van de PS5 Pro zou het me evenals ook niet verbazen als Horizon Zero Dawn Remastered wordt gebruikt om de kracht van de Pro te laten zien.

De ESRB beschrijft de game als een actie/role-playing game waarin je op een bloederige wijze dieren en mensen afmaakt, ook bevat de game referenties naar seksueel materiaal en hints naar drugs, overdoses en high worden. Verder is het woord “shit” te horen in de game.

“This is an action/role-playing game in which players assume the role of a hunter (Aloy) surviving through a post-apocalyptic world. Players guide Aloy as she learns to hunt robotic creatures and animals in the wild. Aloy uses arrows, spears, and explosive traps to injure and kill machines, boar, and occasional human enemies. Animals and humans emit small puffs of red blood when struck; one sequence depicts an abandoned camp with large blood stains on rocks and trees. The game contains a brief reference to sexual material (e.g., “Eighteen months hard labor in exchange for thirty years lounging around Elysium watching porn?”). In text/audio files, characters sometimes reference fictional drugs, overdoses, and getting high: “…not even out of junior high and already a drug addict”; “…I ran across a pusher who was selling Razorwing for eight bucks a tab”; “I’d spend a few days getting high, then OD on Overcast.” The word “sh*t” appears in the text/dialogue.”

– ESRB Rating van Horizon Zero Dawn Remastered