Ballad of Antara laat uitgebreide gameplay beelden zien

Ballad of Antara is een aanstaande Action RPG van Chinese afkomst die er aardig mooi uit ziet. De game is onderweg naar de PlayStation 5 en moet ergens in 2025 verschijnen. Vandaag doen Sony en Infold Games voor het eerst het boekje open om een uitgebreide blik te geven op de gameplay.

Infold Games ken je misschien nog niet en dat is niet heel gek. De Chinese ontwikkelaar is tot op heden vooral bekend omtrent een aantal Nikki games, een behoorlijke niche. Voor het eerst lijkt Infold Games zich te wagen aan een grootschalige actie RPG in samenwerking met PlayStation Shanghai. Ballad of Antara komt in 2025 uit op de PlayStation 5.

Wat zien we in Ballad of Antara?

De getoonde gameplay beelden nemen ons mee naar de fantasierijke wereld die Infold Games heeft opgezet. In de 15 minuten demo zien we vooral veel van de omgeving die duidelijk is geïnspireerd door games als Elden Ring in zowel het ontwerp van de omgeving als de vijanden. We zien dat er twee speelbare personages zijn die een eigen unieke speelstijl hebben. We zien een mannelijk personage met een zwaard en een vrouwelijk personage met pijl en boog. Tijdens het spelen lijken we gemakkelijk te kunnen switchen met L1 + driehoekje, rondje of vierkantje. Ook zien we hier dat er nog ruimte is voor één extra personage om naar toe te wisselen die in de gameplay demo nog niet beschikbaar is. Later in de video zien we een breed personage met een groot schild en een dorsvlegel met een lange ketting en een stekelbal. Mogelijk dat dit dus het derde personage is en wie weet zijn er nog meer.

Naast de speelbare personages zien we een companion op een soort van wolf die ons helpt in combat.

Qua combat zien we een typische action game met standaard aanvallen, dodges, parries en speciale combo-aanvallen. Het ziet er allemaal heel flits en vermakelijk uit. Al lijkt het een game te zijn die je geduld en kennis van de monsters op de proef stelt. In de beelden zien we namelijk een gevecht met een boss die redelijk lang duurt. Ook zien we dat de boss ongeveer halverwege zijn HP een nieuwe fase betreedt, mogelijk een terugkerend thema in de game. Iets waar fans van Souls-likes al heel bekend mee zijn.

Ballad of Antara heeft nog geen release datum, maar verschijnt dus ergens in 2025 voor in ieder geval de PS5. Zet jij deze op je lijstje?