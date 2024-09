Dragon Ball Sparking! Zero toont game modes en alle personages

Dragon Ball Sparking! Zero verschijnt binnenkort en vandaag deelt Bandai Namco met ons hun complete rooster aan vechters en deelt meer informatie over de game modes die vanaf dag één speelbaar zijn. Ben je klaar voor een aantal grote verrassingen? Ga er maar eens goed voor zitten!

Dragon Ball Sparking! Zero verschijnt met in ieder geval drie game modes. In de Single Player Story Mode zijn er 8 personages waaruit je kunt kiezen. Alle 8 personages hebben een aantal gevechten die de scenes uit de anime nabootsen. Niet elk personage heeft hetzelfde aantal gevechten. Jiren heeft er bijvoorbeeld veel minder dan Goku. Jiren’s gevechten zijn gelimiteerd tot de gevechten uit het toernooi uit Dragon Ball Super. Terwijl Goku’s gevechten beginnen met het gevecht tussen hem en Raditz uit Dragon Ball Z en stopt bij het toernooi van de Power Saga uit Dragon Ball Super. De volgende personages hebben hun eigen “Epsidode Mode”:

Goku

Vegeta

Gohan

Piccolo

Future Trunks

Frieza

Goku Black

Jiren

Naast de Episode Mode zijn er custom battles en is er een Edit Mode.

Regisseer je eigen Dragon Ball film

In de Edit Mode van de game kan je bijna je eigen Dragon Ball film in elkaar knutselen door de intro cinematic en de outro van een gevecht volledig te customizen. Je kunt per gevecht 5 scenes vóór en 5 scenes ná het gevecht instellen en zelf helemaal in elkaar knutselen. Je kunt hier naast de gekozen personages ook kiezen voor welke voice-lines, welke animatie, welke pose en kiezen hoe en waar ze gepositioneerd zijn. Ook heb je de mogelijkheid om zelf effecten toe te voegen en het camerawerk te orkestreren zodat je zelf kunt kiezen wanneer je voor die dramatische zoom kiest. Ook de achtergrond muziek is zelf te kiezen.

Verder zijn er verschillende Evets die je in kunt stellen voor een gevecht. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om automatisch de Sparking! mode in te schakelen zodra een personage minder dan 30% HP heeft, of er voor kiezen dat de vijand na 30 seconden in een gevecht wisselt van personage. De mogelijkheden zijn eindeloos met eigen winning conditions en zelfs cutscenes tussen het gevecht door.

De laatste personages in Dragon Ball Sparking! Zero

Vandaag zijn de laatste personages aangekondigd voor Dragon Ball Sparking! Zero. Het totaal aantal personages zijn er 182. Dat zijn er meer dan oorspronkelijk bekend. Vandaag zijn dus een aantal verrassingen onthuld. In onderstaande video zie je ze allemaal terug, maar deze zijn vandaag bevestigd: