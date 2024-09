Alan Wake 2: Lake House expansion aangekondigd

Alan Wake 2 was mijn absolute favoriet en GOTY van 2023, wat een game. Tijdens State of Play heeft Remedy Entertainment laten weten nog niet klaar te zijn met de game en kondigde ze de eerste grote expansion aan, namelijk The Lake House.

Het verhaal van The Lake House zal het normale en het supernatuurlijke nog meer met elkaar gaan verbinden. Zoals we al weten spelen Alan Wake en Control (een andere franchise van Remedy Entertainment) zich in hetzelfde universum af. Zo zagen we in de main game van Alan Wake 2 ook meermaals ties naar de FBC ofwel the Federal Bureau of Control. Dit echter niet de eerste keer dat Remedy meer gameplay en story dropt, aangezien er eerder dit jaar ook al meerdere missies zijn vrijgegeven!

Alan Wake 2: Lake House

In deze expansion gaan we met Alan naar een nieuwe locatie namelijk Couldron Lake, hier is een Federal Bureau of Control research station bekend als The Lake House. Hier is een experiment mis gegaan. In Alan Wake 2: Lake House speel je daarom ook met een nieuw karakter, namelijk FBC Agent Kiran Estevez, gespeeld door Janina Gavankar. Het verhaal van deze expansie zal parallel lopen met de main game en een zeer enge horror vibe krijgen. De cross-overs tussen de games zijn pas net begonnen aangezien Remedy ook bezig is met meerdere TV-shows, Control 2 en nog veel meer in deze surrealistische Twin Peaks achtige franchise.

Dive into a harrowing survival horror experience with the latest expansion for Alan Wake 2, set in an eerie new location on the shores of Cauldron Lake. Within the Federal Bureau of Control’s research station, the Lake House, a catastrophic event has occurred, where reckless experiments have caused reality to collide with the Dark Place.

– Remedy Entertainment

Alan Wake 2: Lake House zal in October uit komen, een precieze datum is nog niet bekend gemaakt.

Wat vond jij van Alan Wake 2 of Control, en kijk je al uit naar Alan Wake 2: Lake House? Laat het ons weten in de comments.